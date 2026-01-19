聽新聞
疑通風差一氧化碳中毒 台北年貨試吃會13人送醫

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

<a href='/search/tagging/2/台北' rel='台北' data-rel='/2/243870' class='tag'><strong>台北</strong></a>市松山區某大樓十樓昨舉辦<a href='/search/tagging/2/年貨' rel='年貨' data-rel='/2/104943' class='tag'><strong>年貨</strong></a>試吃，傳出疑<a href='/search/tagging/2/一氧化碳中毒' rel='一氧化碳中毒' data-rel='/2/171206' class='tag'><strong>一氧化碳中毒</strong></a>意外，警消疏散百人，其中十三人身體不適送醫。圖／讀者提供
台北市松山區某大樓十樓昨舉辦年貨試吃，傳出疑一氧化碳中毒意外，警消疏散百人，其中十三人身體不適送醫。圖／讀者提供

雅杰比妮斯創意行銷有限公司昨午在台北市松山區大樓十樓租場舉辦年貨試吃會，疑因通風不良引發一氧化碳中毒案，約二百人緊急疏散，其中十三人身體不適送醫治療；消防局初測發現現場一氧化碳濃度偏高，確切事故原因待查。

台北市消防局昨午三時許獲報，松山區南京東路四段巷內大樓十樓傳出疑似一氧化碳中毒案，緊急疏散約二百人，其中十三人（三男十女）陸續出現頭暈、嘔吐狀況，年紀最小才九歲、最大七十多歲，分送鄰近六家醫院治療。

據悉，現場負責人楊姓女子配合警、消還原案發經過，稱當時是雅杰比妮斯創意行銷有限公司向兆基文教大樓租借十樓場地，昨午二時至四時進行年貨試吃會，採邀請制辦理，吸引約二百人參加；活動進行到一半，就陸續有參加民眾感覺身體不適。

因現場使用發電機及卡式爐烹飪，警消不排除室內開火且通風不良釀意外。消防人員現場檢測，發現人員疏散後第一時間現場一氧化碳濃度達三百ppm，確實偏高，昨午五時許才恢復至零ppm；但一氧化碳濃度對人員影響需考量人體暴露時間長短，仍需進一步調查。

室內空氣品質管理法規定，特定公共場所如百貨、量販店等，室內一氧化碳濃度為每八小時平均容許九ppm；勞工作業場所容許暴露標準則是每八小時平均容許卅五ppm。

警、消指出，目前仍須查明是否因氣體濃度過高導致人員不適，若確定是，須釐清是設備損壞漏氣還是現場人員操作不慎，原因釐清後，傷者報案提起刑事、民事求償，皆將依法辦理。

