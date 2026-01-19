聽新聞
中榮代刀案新懲處 3醫師禁開刀

聯合報／ 記者黃寅／台中報導

台中榮總爆出無醫師資格的醫材廠商疑進入開刀房執行手術，被指控的三名醫師原各記申誡一次，但因有新影片流出，涉案程度升高，台中榮總昨做出新懲處，暫停三人手術業務，微創性神經外科科主任鄭文郁、神經外科科主任楊孟寅免兼主管一職，靜待司法調查結果，未來並禁止涉案廠商再進入手術室。

台中榮總三名醫師七日被媒體爆料，放任無照醫材廠商進開刀房手術，事涉醫療法和醫師法，且涉案期間可能三年，影響一百多位患者，還涉及刑責，不僅衛福部、中市衛生所進行了解，台中地檢署也分案調查。

台中榮總在爆料當時聲稱未讓任何廠商從事醫療行為，「明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為」；副院長李政鴻說影片模糊，廠商是否操刀待釐清，本月十五日以廠商曾未經報備進入手術室，三位醫師各申誡一次。

據了解，中榮給衛福部的調查報告仍指醫師未依規定申請、「廠商沒有動刀」，但有媒體十六日刊出最新畫面，醫材廠商持手術器械，在開刀房為病人執行手術，影片明白標示廠商和醫師位置，案情出現新進展。台中榮總表示，因新影片高度懷疑廠商執刀，昨下午召開緊急院部會議，決議最新一波懲處。

醫界指出，醫材廠商常會協助技術示範，但實際執刀仍必須由合格醫師負責，從專業風險與責任來看，一般醫師不太可能讓廠商「搶著下刀」。但從媒體流出的手術室影像畫面，恐與院方調查結果不一致。

台中市衛生局表示，三名涉案醫師否認不法，今天將針對涉案情節正式調查，若查出有手術室容留密醫行為，將依醫療法第六十二條規定，開罰醫師卅萬至一五○萬罰金。若醫師容留非醫事人員執行醫療行為，依醫師法第廿八條之四規定，處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰。

台中榮總表示，昨天剛作出三位醫師的最新懲處決議，會依程序加速通知患者手術取消，徵詢另作安排。

