新北2工人凌晨相約吃宵夜 騎車未打方向燈被攔赫見毒駕…各重罰9萬

新北市海山警今晨1時許巡邏行經板橋區四維路時，發現39歲戴男與52歲林男騎機車轉彎時未打方向燈，經攔查進行毒品唾液快篩發現2人皆呈安非他命陽性反應。2人坦承毒駕，詢後依公共危險罪嫌送辦，並對2人各開罰9萬1200元，並將車輛移置保管。

據了解，戴男與林男2人皆是工人，今天凌晨1時許分騎2輛機車相約外出吃消夜。2人騎經新北市板橋區四維路時，因未打方向燈就直接轉彎，轄區海山警員巡邏經過發現立即上前攔查。

警員盤查過程中見鄭、林2人神情慌張、眼神游移、經查兩人皆有毒品前科，立即使用毒品唾液快篩，發現2人皆呈毒品安非他命陽性反應，當場扣車並將2人帶回偵辦。

鄭、林警詢時坦承毒駕，警方詢後依公共危險罪嫌將2人移送法辦，另依道路交通管理處罰條例第35條1項及第42條：毒駕與不依規定使用燈光，共開罰9萬1200元罰款，機車則移置保管。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885