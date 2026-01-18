海陸中士投共遭逮扯出中天主播 中士外公痛心：怕他學壞才送去當兵
海軍陸戰隊陳姓中士因缺錢拍攝手持五星旗投共影片，並陸續出賣軍方機密遭逮，事後追出中天記者「馬德」林宸佑疑涉案擔任中間人將資料交付給中共，引發關注。陳姓中士外公今受訪痛心表示，怕他學壞讓他去當兵，「不知道怎會去當共諜？」
檢方調查，陳姓中士疑缺錢遭中共情治人員吸收，依指示手持五星旗拍攝宣誓效忠「祖國」影片，並洩漏兩棲突擊車性能、總統視導左營營區行程、漢光演習等機密文件，投共獲取21萬元報酬，後續更追出中天記者林宸佑等人也涉案其中。
經了解，陳姓中士老家在南投，其外公今不露臉受訪，他痛心表示，之前知道外孫涉案被抓，還禁見，但不知道怎會是去當共諜，今知道後覺得難過；而外孫雖單親，但是算乖，放假還會回來幫忙家裡工作，怕他學壞送去當兵，不料仍出事。
陳姓中士外公說，外孫國中畢業後，家裡怕他學壞，把他送去外地讀書，之後高中畢業就讓他去當兵，但當兵10年，沒什麼存款，還缺錢借貸，因為被催債，經濟壓力不小，家裡還曾借錢幫忙他，但為何缺錢，他沒說，其他人也就沒多問。
