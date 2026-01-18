快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆冰櫃焚屍案主嫌陳男等3人都矢口否認凌虐趙男致死，只認拘禁，法官認為死者趙男遭拘禁期間，除吃飯、上廁所，長時間控制在室內寬度約76公分空間，不時遭毆打，吳男還以熱融膠條持續毆打趙男胸口、脖子、背部，環境條件惡劣，造成身體健康狀況逐漸惡化導致身亡，認定拘禁行為與死亡間有因果關係。

檢警調查，69歲趙姓老翁以名下有土地資產名義，多次向陳男借貸，事後卻避不見面，雙方有百萬元債務糾紛，前年11月27日被陳男友人江男發現後，通知陳男。陳男聯繫友人吳男一同趕往現場，將人帶到陳家中討債拘禁。

陳姓、江姓、吳姓3男僅坦承拘禁限制趙男行動自由、淪流看顧，但都矢口否認凌虐致死，死亡非他們動手打死，是趙男身體自身狀況。陳男說，他們沒有非持兇器毆打被害人，有提供餐食且被害人未表明身體不適而需就醫；江男表示，他們拘禁行為與趙男死亡無因果關係，對死亡結果無預見可能性；吳男也否認打死人，直到見被害人倒地，仍嘗試急救。

檢警查出趙男被拘禁在陳男住處時，生活環境條件惡劣，且不時遭人毆打致面部有瘀青、流血，都一直坐在陳家中廚房前陽台門跟房間門口旁邊的小空地地板上，直到死亡之前，都是屈居或躺在這個廚房前的小空地，除了上廁所之外，趙就只能坐在地板上，吳叫趙坐在地上，臉朝著牆壁，除了上廁所外，不可以自由在客廳內走動、活動。

法官認為，趙男拘禁在陳男住處期間，只能低頭、雙手朝前環抱膝蓋、坐在地上，行動並非自由，活動範圍狹隘；並不定時遭到在場看顧的江男、吳男等人毆打，亦不斷遭受言語辱罵討債，身體及內心飽受折磨。

法官說，趙男被押走時身分為遊民，長年居無定所而在基隆火車站附近徘徊，且已年近70歲，身體狀況顯較常人為差。前年11月27日被押前身體無異樣，但遭拘禁期間，除吃飯、上廁所，長時間控制在室內狹小空間，不時遭毆打。吳男還以熱融膠條持續毆打趙男胸口、脖子、背部，環境條件惡劣，加上精神痛苦與恐懼，造成身體健康狀況逐漸惡化，導致在11月30日身亡，認定拘禁行為與死亡間有因果關係。

基隆冰櫃焚屍案3男否認凌虐致死，法官認定冷血拘禁與死亡有因果關係。記者游明煌／翻攝
基隆冰櫃焚屍案3男否認凌虐致死，法官認定冷血拘禁與死亡有因果關係。記者游明煌／翻攝

