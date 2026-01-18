澎湖「櫻桃之亂」越南夜店連3間遭砸 警逮2男疑和賭博糾紛有關

澎湖馬公市1月8、9日連3間越南店遭人砸店，臉書社團「老高漫談」貼文指，越南店老闆「櫻桃」開店業績好已連開5間，而砸店的許姓男子才剛出獄；警方指許男和同夥陳男已被依法移送，據了解，雖許稱是消費糾紛，但砸店行為疑和賭博糾紛有關。

曾參選澎湖縣長失利的高植澎在臉書經營「老高漫談」，粉絲有高達5.9萬人，昨在臉書貼文描述澎湖越南連鎖夜店遭砸店案指，這一陣子「櫻桃」經營的越南店，連續有三間「被砸店」。據悉，去「砸店」的是同一個出獄不久的許姓男子。

貼文中指出，據悉，越南來的「櫻桃」在澎湖經營越南店，成績相當好，到目前已經開了至少5家。前幾天，一名剛出獄的許姓男子帶數名兄弟到中華路上的夏龍灣夜店鬧事。許指名要找「櫻桃」。

接著許又帶人到麥當勞所在大樓「櫻桃」經營的一家越南店，把店櫃台上的擺設砸了，還把一杯飲料砸到「櫻桃」頭上。後來，這名許姓男子沒有停手，又到麥當勞所在大樓「櫻桃」的另一家店砸店。這些事件，馬公警方正調查中。

馬公警分局指出，越南店遭砸店案，警方事後循線通知37歲的許姓和陳姓男子到案，已依法送辦。

許男是澎湖當地頭痛人物，涉及多起賭博案，2016年曾在高雄市區駕車撞傷機車騎士逃逸，肇事逃逸行為被判處8月徒刑，另涉及違反槍砲案及糾眾打人、賭博等案件。