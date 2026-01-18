中天主播林宸佑遭押禁見！賴品妤同日送火辣寫真 網笑：祭品文

前立委賴品妤在社群平台宣布將送出30份自製迷你寫真集，內容包含多國旅遊美照。由於時間點恰逢與她有過節的記者遭羈押，引發網友熱議。 圖擷自賴品妤臉書 民進黨前立委賴品妤自卸任後生活依然精彩，不僅經常出國旅遊，更不吝在社群平台上分享各種美照。昨（17日）晚她突然在Threads上拋出驚喜，宣布將製作「迷你寫真集」並抽出30位幸運粉絲贈送。然而，這個「發福利」的時間點卻引發網友無限聯想，因為就在同一天，過去曾與她發生衝突的中天主播林宸佑，因涉入國安法案件遭到羈押禁見，讓不少網友笑稱：「這根本是慶祝文吧！」

賴品妤在貼文中透露，這個抽獎活動源於她在社群上大量分享自攝的偶像影音，但也希望能透過發布自己的旅遊寫真，來表達自己是帳號持有人的心情。沒想到這些照片逐漸形成了個人風格，因此決定製作迷你寫真集回饋粉絲，內容將收錄她在英國、泰國、葡萄牙、義大利等地的公開及未公開美照，並附上簽名小卡或拍立得，預祝大家春節愉快。

活動一出立刻引發熱烈迴響，大批粉絲湧入留言區卡位。許多網友對於能抽到「最美前立委」的寫真感到興奮，紛紛許願希望能成為那30分之1的幸運兒；也有人讚嘆賴品妤的寫真質感完全不輸明星，直呼她是全台唯一能駕馭寫真集的政治人物。

不過，更多網友關注的是這個「巧合」的時機點。由於中天主播林宸佑過去曾因採訪推擠事件與賴品妤槓上，雙方關係一度緊張，如今林宸佑因涉及不法遭收押，賴品妤又在同一天宣布送寫真，讓網友們紛紛笑虧這不僅是寵粉，更像是在普天同慶，「這時機點太完美」、「慶祝仇人落網順便發福利」、「根本是花家黑魔法顯靈」，甚至有人笑說這是「慶祝林宸佑被押的祭品文」。