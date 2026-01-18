快訊

中職／龍隊開訓公布23人教練團名單 古久保健二首度亮相

北宜高鐵爭議不休 張景森喊年底辦「宜蘭高鐵公投」縣府說話了

台鐵台中站酒醉男與妻起口角 2度跳月台闖入鐵軌

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

台鐵傳出民眾闖入軌道情況，有民眾指出，台鐵台中站昨晚有名男子因口角糾紛2度闖入軌道，所幸無人傷亡，最後男子被銬在椅子上，並被警方帶離。對此，鐵路警察說明，岩姓男子因酒醉與妻子發生口角，過程中2人手機不慎掉入鐵軌，2人分別跳下月台撿拾，最後2人依違反鐵路法裁處，最高可罰5萬元。

民眾指出，昨（17日）台鐵台中站有對情侶爭吵，男方疑似把東西丟到鐵軌上，隨後跳下鐵軌還問女方「你要不要下來啊」，爬上月台後，又跳下鐵軌一次，最後被警方抓上月台、銬在椅子上，最後被帶離車站。

鐵警台中分局表示，昨晚9時45分接獲台鐵台中站站務人員通報，第1月台3車處有民眾跳軌情況，鐵警台中分局台中分駐所接獲報案後即刻派員查處

鐵警說明，經查岩男因酒醉與妻陳女發生口角，過程中因岩男背包及陳女手機不慎掉入鐵軌，因此2人分別跳下月台撿拾。

警方到場後先行將岩男拉上月台，因岩男酒醉泥爛，為預防其生命身體的危險，予以實施管束，另全案2人分別依鐵路法第57條第2項及第70條第1項規定，可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，函請交通部裁處。

鐵警呼籲，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行的處所，違反者依鐵路法裁罰，如遇有需要協助事項可告知台鐵公司人員或通報警方到場協助處理。

台鐵台中站昨晚有酒醉男因與人起口角，2度跳下月台闖入軌道。台鐵示意圖。聯合報系資料照
台鐵台中站昨晚有酒醉男因與人起口角，2度跳下月台闖入軌道。台鐵示意圖。聯合報系資料照

台鐵 椅子 查處

延伸閱讀

台鐵台中站夫妻吵架雙跳軌...撿手機、背包 脫序行為下場曝

松山站月台手扶梯突冒煙霧警鈴大響 台鐵緊急啟動排煙

影／驚險10秒鐘... 阿嬤推嬰兒車卡平交道 外送員衝鐵軌即刻救援

月台下椅子誰坐？台鐵小編幽默解答 喊話朱自清爸：再爬送辦

相關新聞

台鐵台中站酒醉男與妻起口角 2度跳月台闖入鐵軌

台鐵傳出民眾闖入軌道情況，有民眾指出，台鐵台中站昨晚有名男子因口角糾紛2度闖入軌道，所幸無人傷亡，最後男子被銬在椅子上，...

疑投資300萬遭詐泡湯… 北市大安區街頭濺血他持斧重砍老友

台北市大安區濟南路昨天深夜驚傳砍人事件，30歲盧姓男子自稱被認識五年的林姓友人訛詐300萬元投資，兩人相約談判未果後，盧...

疑犯國安法 中天主播收押

中天電視台主播林宸佑遭控利用媒體職務之便，擔任「中共統戰白手套」，以數千到數萬元不等行賄現役及退役軍人，刺探蒐集軍事機密...

人物側寫／林宸佑…外號「追問哥」 常讓綠委招架不住

外號「馬德」的林宸佑是政治線記者，也擔任主播，採訪新聞時常追著政治人物跑，尤其是常與綠營政治人物脣槍舌劍，問題犀利火辣，...

遭指控當中共統戰白手套 中天主播林宸佑晚間被押往看守所

中天電視台主播林宸佑遭檢方指控利用媒體職務之便擔任「中共統戰白手套」，以數千到數萬元不等行賄現役及退役軍人，被依涉犯國安...

涉當統戰白手套？中天記者林宸佑遭指收買軍人 6人已遭收押

中天電視台主播林宸佑遭檢方指控利用媒體職務之便，擔任「中間人」角色，以現金收買現役及退役軍人，刺探蒐集軍事機密資料後交付...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。