台鐵台中站酒醉男與妻起口角 2度跳月台闖入鐵軌

台鐵傳出民眾闖入軌道情況，有民眾指出，台鐵台中站昨晚有名男子因口角糾紛2度闖入軌道，所幸無人傷亡，最後男子被銬在椅子上，並被警方帶離。對此，鐵路警察說明，岩姓男子因酒醉與妻子發生口角，過程中2人手機不慎掉入鐵軌，2人分別跳下月台撿拾，最後2人依違反鐵路法裁處，最高可罰5萬元。

民眾指出，昨（17日）台鐵台中站有對情侶爭吵，男方疑似把東西丟到鐵軌上，隨後跳下鐵軌還問女方「你要不要下來啊」，爬上月台後，又跳下鐵軌一次，最後被警方抓上月台、銬在椅子上，最後被帶離車站。

鐵警台中分局表示，昨晚9時45分接獲台鐵台中站站務人員通報，第1月台3車處有民眾跳軌情況，鐵警台中分局台中分駐所接獲報案後即刻派員查處。

鐵警說明，經查岩男因酒醉與妻陳女發生口角，過程中因岩男背包及陳女手機不慎掉入鐵軌，因此2人分別跳下月台撿拾。

警方到場後先行將岩男拉上月台，因岩男酒醉泥爛，為預防其生命身體的危險，予以實施管束，另全案2人分別依鐵路法第57條第2項及第70條第1項規定，可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，函請交通部裁處。