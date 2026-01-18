疑投資300萬遭詐泡湯… 北市大安區街頭濺血他持斧重砍老友

台北市大安區濟南路昨天深夜驚傳砍人事件，30歲盧姓男子自稱被認識五年的林姓友人訛詐300萬元投資，兩人相約談判未果後，盧持斧頭攻擊林男，造成林手腳受傷。大安分局獲報後成立專案小組，隨即在附近逮捕盧男到案，但疑有另名共犯在逃。

大安分局表示，員警獲報先將受傷的林男（30歲）送醫救治，所幸無生命危險。警方隨後在案發地點附近攔截逮捕盧嫌，並起獲犯案的斧頭。儘管盧嫌聲稱是因不滿遭騙財才動手，但因手段凶殘，警方訊後仍將朝殺人未遂罪嫌偵辦，並擴大追查另名涉案共犯，進一步釐清相關金流與動機。