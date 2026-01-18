快訊

ETF募集之亂再起：營業員昧著良心賣產品、市場浮3問題

全球970萬雙眼睛待命！超暖APP「Be My Eyes」 想幫助人得搶第一

疑投資300萬遭詐泡湯… 北市大安區街頭濺血他持斧重砍老友

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市大安區濟南路昨天深夜驚傳砍人事件，30歲盧姓男子自稱被認識五年的林姓友人訛詐300萬元投資，兩人相約談判未果後，盧持斧頭攻擊林男，造成林手腳受傷。大安分局獲報後成立專案小組，隨即在附近逮捕盧男到案，但疑有另名共犯在逃。

大安分局表示，員警獲報先將受傷的林男（30歲）送醫救治，所幸無生命危險。警方隨後在案發地點附近攔截逮捕盧嫌，並起獲犯案的斧頭。儘管盧嫌聲稱是因不滿遭騙財才動手，但因手段凶殘，警方訊後仍將朝殺人未遂罪嫌偵辦，並擴大追查另名涉案共犯，進一步釐清相關金流與動機。

警初步了解，盧男自稱和林男相識五年多，兩人合夥作生意，他投入300萬元後才發現疑遭林男訛詐，多年交情竟換來一場空。兩人昨天深夜談判時，林男不肯交代投資金額去向、也沒有還錢的打算，兩人爆發激烈衝突，盧拿出斧頭向林姓男子揮砍，林男一路奔逃100多公尺後跌倒兩人再度扭打，盧仍不斷持斧攻擊林男的右手及雙腳，直到林男奄奄一息才離開現場。

台北市大安區濟南路發生街頭濺血事件，凶嫌不滿投資巨款被詐， 持斧頭連續砍殺友人。 示意圖 圖／本報資料照
