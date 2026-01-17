遭指控當中共統戰白手套 中天主播林宸佑晚間被押往看守所

中天電視台主播林宸佑遭檢方指控利用媒體職務之便擔任「中共統戰白手套」，以數千到數萬元不等行賄現役及退役軍人，被依涉犯國安法、貪汙治罪條例羈押禁見，今天晚間8時45分許，林宸佑從橋頭地檢署坐上囚車被押往看守所收押。

林宸佑被控涉嫌與中國大陸人士接觸，將統戰資金人民幣利用地下匯兌到台灣，林再以新台幣數千元至數萬元不等的代價利誘現役軍人違背職務交付國防機密資料，林取得這些國防機密後，再轉手交給對接的中國大陸人士。

橋頭地檢署昨天從高雄北上，搜索包含林宸佑在內，以及其他涉案的9名現役及退役軍人住處，並將這10人傳喚偵訊，訊後認定林男及其中5名現退役軍人涉犯國安法、貪汙治罪條例情節重大，且有串證、逃亡之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

今天晚間8時許，林宸佑與其他5名被收押涉案人一同坐上囚車，押往看守所收押。另有3名涉案人請回，還有一名涉案人仍未到案。