涉當統戰白手套？中天記者林宸佑遭指收買軍人 6人已遭收押

中天電視記者林宸佑。聯合報系資料照／記者蔣永佑攝影

中天電視台主播林宸佑遭檢方指控利用媒體職務之便，擔任「中間人」角色，以現金收買現役及退役軍人，刺探蒐集軍事機密資料後交付給中國大陸人士，懷疑他涉嫌擔任「共諜、中共統戰白手套」，檢方至少已傳喚10人，其中林宸佑在內6人今天已火速被依涉犯國安法、貪汙治罪條例收押。

橋頭地檢署昨天即展開大規模搜索，搜索包含林宸佑在內，以及其他9名現役及退役軍人住處，並將這10人傳喚偵訊，訊後認定林男及5名現退役軍人涉犯國安法、貪汙治罪條例情節重大，且有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

橋頭地檢署證實，本案由主任檢察官陳竹君、檢察官周韋志組成專案小組，指揮法務部調查局桃園市調查處、高雄市調查處、國防部軍事安全總隊及高雄憲兵隊展開偵辦。

檢方訊後認定，林宸佑以每次數千元至數萬元不等的代價，利誘現役軍人違背職務，交付機敏軍事作戰計畫、演訓資料、裝備數據等國防機密，林宸佑取得這些國防機密後，再轉手交給對接的中國大陸人士。