快訊

中天主播涉犯國安法遭羈押禁見 現役軍人也涉案！國防部不予評論

理組生來對答案！115學測首日 數學A、自然科解答一次掌握

涉當統戰白手套？中天記者林宸佑被指收買軍人 6人已遭收押

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死 罹難者家屬提告縣長徐榛蔚、鄉長林清水

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮光復鄉長林清水遭檢方指控撤離不力且涉嫌浮報撤離人數，目前羈押禁見。罹難家屬委任的義務律師團今天發聲，表示已寄出刑事告訴狀，要求檢方追究縣長徐榛蔚、林清水及相關違失公務員的刑事責任。

去年9月馬太鞍溪溢流造成19人喪生，仍有5人失聯，12位律師組成義務律師團協助罹難者家屬，律師團今天表示，經陸續與10多位罹難者家屬代表會談，家屬認為應追究縣政府、光復鄉公所未及時安排撤離居民所致死亡的法律責任。

律師團指出，本月13日已向花蓮地檢署寄出刑事告訴狀，提告徐、林及相關違失公務人員，涉及刑法第130條廢弛職務釀成災害罪、第276條過失致死罪。

律師團表示，「地方制度法」、「災害防救法」及「堰塞湖警戒、監測及撤離與演練方案」相關規定都明定，在災害發生時或有發生之虞時，縣府及光復鄉公所相關的法律義務。中央於去年9月22日夜間至隔天凌晨，多次預警堰塞湖將溢流，徐榛蔚及林清水卻依然不重視，撤離指令遲滯，必須撤離的範圍也未周全，對於防救資源投配，更是嚴重不足，兩人怠忽職守，導致多數罹難者在應該強制撤離的紅色警戒區內喪命，客觀上顯有廢弛職務釀成災害，應負起刑事責任。

律師團指出，徐榛蔚及林清水依法均負有防範及遏止水災災害發生的職責，未及時發布撤離命令，確實疏散災區居民，致堰塞湖潰壩造成重大人命傷亡，已然符合「廢弛職務釀成災害」的構成要件。希望花蓮地方檢察署毋枉毋縱，查明真相，還給不幸罹難者及家屬公道。

花蓮光復鄉去年9月23日堰塞湖溢流造成重創，市區許多房屋泡在淤泥中。本報資料照片
花蓮光復鄉去年9月23日堰塞湖溢流造成重創，市區許多房屋泡在淤泥中。本報資料照片
花蓮縣長徐榛蔚。本報資料照片
花蓮縣長徐榛蔚。本報資料照片
花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀19死、5失蹤，光復鄉長林清水15日晚遭法院裁定羈押禁見。本報資料照片
花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀19死、5失蹤，光復鄉長林清水15日晚遭法院裁定羈押禁見。本報資料照片

徐榛蔚 花蓮 光復鄉 堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮堰塞湖溢流釀19死 家屬狀告縣長徐榛蔚「廢弛職務」

光復鄉長遭羈押禁見 基層公務員嘆：撤離半個鄉…非公所能負擔

洪災撤離不力涉犯過失致死 花蓮地院4大理由准押光復鄉長林清水

花蓮光復鄉長遭聲押！喊量能不足卻未請求支援 還憑空生出撤離人數

相關新聞

涉當統戰白手套？中天記者林宸佑遭指收買軍人 6人已遭收押

中天電視台主播林宸佑遭檢方指控利用媒體職務之便，擔任「中間人」角色，以現金收買現役及退役軍人，刺探蒐集軍事機密資料後交付...

中天主播林宸佑等6人遭收押 橋頭地院稱「偵查不公開」拒說羈押理由

橋頭地檢署今天上午指揮調查局人員北上中天電視台主播林宸佑住處搜索，隨後將林押往高雄偵訊，訊後火速聲押獲准；橋檢證實林宸佑...

涉國安法？中天主播「馬德」林宸佑遭搜索收押 橋頭地檢署拒透露案情

中天電視台主播林宸佑傳出在台北住處，今天上午遭到從高雄特地北上的橋頭地檢署檢察官搜索，疑因涉國安法為由，被押往高雄南下偵...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死 罹難者家屬提告縣長徐榛蔚、鄉長林清水

花蓮光復鄉長林清水遭檢方指控撤離不力且涉嫌浮報撤離人數，目前羈押禁見。罹難家屬委任的義務律師團今天發聲，表示已寄出刑事告...

新聞眼／半年升遷成常態 警察專業打問號

台北市警察局長、刑事局長分別肩負首都治安及全國刑事工作，重要性不言而喻，警政署人事作業總算未「開天窗」，人選也沒太大爭議...

高階警察人事案「壓線」公布 邱紹洲任刑事龍頭

警政署延至昨天台北市警察局長、刑事局長屆齡退休日，才發布高階警察人事案；高雄市警察局長林炎田接任北市警察局長，遺缺由航空...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。