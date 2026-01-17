花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死 罹難者家屬提告縣長徐榛蔚、鄉長林清水

花蓮光復鄉長林清水遭檢方指控撤離不力且涉嫌浮報撤離人數，目前羈押禁見。罹難家屬委任的義務律師團今天發聲，表示已寄出刑事告訴狀，要求檢方追究縣長徐榛蔚、林清水及相關違失公務員的刑事責任。

去年9月馬太鞍溪溢流造成19人喪生，仍有5人失聯，12位律師組成義務律師團協助罹難者家屬，律師團今天表示，經陸續與10多位罹難者家屬代表會談，家屬認為應追究縣政府、光復鄉公所未及時安排撤離居民所致死亡的法律責任。

律師團指出，本月13日已向花蓮地檢署寄出刑事告訴狀，提告徐、林及相關違失公務人員，涉及刑法第130條廢弛職務釀成災害罪、第276條過失致死罪。

律師團表示，「地方制度法」、「災害防救法」及「堰塞湖警戒、監測及撤離與演練方案」相關規定都明定，在災害發生時或有發生之虞時，縣府及光復鄉公所相關的法律義務。中央於去年9月22日夜間至隔天凌晨，多次預警堰塞湖將溢流，徐榛蔚及林清水卻依然不重視，撤離指令遲滯，必須撤離的範圍也未周全，對於防救資源投配，更是嚴重不足，兩人怠忽職守，導致多數罹難者在應該強制撤離的紅色警戒區內喪命，客觀上顯有廢弛職務釀成災害，應負起刑事責任。

律師團指出，徐榛蔚及林清水依法均負有防範及遏止水災災害發生的職責，未及時發布撤離命令，確實疏散災區居民，致堰塞湖潰壩造成重大人命傷亡，已然符合「廢弛職務釀成災害」的構成要件。希望花蓮地方檢察署毋枉毋縱，查明真相，還給不幸罹難者及家屬公道。