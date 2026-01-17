中天主播林宸佑等6人遭收押 橋頭地院稱「偵查不公開」拒說羈押理由

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋石秀華／高雄即時報導

橋頭地檢署今天上午指揮調查局人員北上中天電視台主播林宸佑住處搜索，隨後將林押往高雄偵訊，訊後火速聲押獲准；橋檢證實林宸佑遭收押，但未對外說明羈押理由；橋頭地院今傍晚指包括林在內有6人均諭知羈押禁見，但強調因「偵查不公開」尊重檢方立場，不便說明。

據了解，橋頭地檢署指揮調查局人員今天上午兵分多路搜索包刮中天主播林宸佑等6人處所，訊後向橋頭地院聲請羈押獲准。對於外傳林宸佑等人涉及國安法才遭收押一事，橋檢未對外說明羈押6人的罪名及理由。

橋頭地院今天傍晚對外說明指，此案經橋頭地檢署檢察官向本院橋頭地院聲請羈押禁6人，經法官今日訊問後，6人均諭知羈押禁見，其中包括林男在內的3名被告已經在下午4時30分左右，以囚車載送方式解還橋頭地檢署，另3名被告稍後也會以同樣方式解還地檢署

對於媒體進一步追問6人羈押理由及涉案罪名，橋頭地院指出，本院基於遵守偵查不公開原則及尊重橋頭地檢署的立場，在橋頭地檢署尚未發表聲明前，本院不便說明。

中天主播林宸佑（右）今遭橋頭地檢署指揮調查局人員搜索後聲押獲准。圖／聯合報系資料照
中天主播林宸佑（右）今遭橋頭地檢署指揮調查局人員搜索後聲押獲准。圖／本報資料照片
中天主播林宸佑（右）今遭橋頭地檢署指揮調查局人員搜索後聲押獲准，橋頭地院法警室告示牌罪名是貪汙治罪條例。圖／讀者提供
