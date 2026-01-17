聽新聞
新聞眼／半年升遷成常態 警察專業打問號

聯合報／ 本報記者李奕昕

台北市警察局長、刑事局長分別肩負首都治安及全國刑事工作，重要性不言而喻，警政署人事作業總算未「開天窗」，人選也沒太大爭議，但趕在高階警官屆齡退休日才發布，且部分警官仍有「跳升」現象，警察人事是否回歸專業，避免外力介入，應受嚴格檢驗。

去年七月高階警察人事案，警察大學校長及新北市、桃園市、台中市警察局長異動，因應立委大罷免治安維護工作，延後調整。這次調動並無類似重大事件，林炎田接任台北市警察局長消息曝光後，各種角力傳聞不斷，儘管警政署強調是按既定程序及作業期程辦理，但最後一刻「壓線」發布，顯然不是正常節奏。

前幾年警察人事絮亂，政治等外力介入不斷，警政署長張榮興被認為頗受賴清德總統器重，警界期待署長能替警察找回尊嚴；張上任後，人事確實相對穩定，逐漸步上正軌，但仍有跳升或快速升遷狀況。

「半年升遷」已有先例，這波調整新任的高雄市警察局長趙瑞華、刑事局長邱紹洲、警政署主任秘書呂新財及彰化縣警察局長陳世煌，高層或許有資歷、期別、專業能力等特殊考量，不過均僅在原職務任職半年，又走馬上任。

去年一月從高雄港務警察總隊長調台南市警察局主任秘書的洪頂力，跳過縣市警察局長職務，此次再升南市警局副局長，未如部分警官因空缺狀況，先被派六都警察局主秘或督察長，再「回任」縣市局長。

當半年升遷成常態，警官恐難熟悉職務，不利於領導統御，也影響警政工作推動；如「靠關係」跳升，又無戰功及專才，更破壞職務歷練及升遷公平性，衝擊警界士氣。

過去人事紛亂，連帶影響後續數波人事案出缺情形，後遺症非一時半刻能解，張榮興持續面臨挑戰。人民關心的是，警察能否秉持專業執行公務，從警政署長到黨政高層，須慎思要打造什麼樣的警察文官體系；社會要長治久安，應從專業的警察人事做起。

升遷 刑事局 張榮興 大罷免 文官體系 賴清德

