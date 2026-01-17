聽新聞
高階警察人事案「壓線」公布 邱紹洲任刑事龍頭

聯合報／ 記者李奕昕廖炳棋／台北報導

保安<a href='/search/tagging/2/警察' rel='警察' data-rel='/2/111817' class='tag'><strong>警察</strong></a>第七總隊長邱紹洲升<a href='/search/tagging/2/刑事局' rel='刑事局' data-rel='/2/244786' class='tag'><strong>刑事局</strong></a>長。圖／警政署提供
保安警察第七總隊長邱紹洲升刑事局長。圖／警政署提供

警政署延至昨天台北市警察局長、刑事局長屆齡退休日，才發布高階警察人事案；高雄市警察局長林炎田接任北市警察局長，遺缺由航空警察局長趙瑞華升任，保安警察第七總隊長邱紹洲升刑事警察局長，署主任秘書郭士傑升副署長，共一三九名警官異動，本月廿日到任。

台北市警察局長李西河、刑事局長周幼偉、警政署副署長廖美鈴昨屆退，人事調整層級高、幅度大，警政署早在上月中展開「查核」作業，但刑事局長與台北、高雄市警察局長的規畫人選，傳出受阻，一度牽動台南市警察局長布局，導致延後發布。

林炎田擔任高雄市警察局長三年半，為現任最久的六都警察局長，一度是升警察大學校長熱門人選，他出身台北市警界，熟悉台北市治安生態、刑事資歷完整，如外界預期接任北市警察局長。

高雄市警察局長林炎田調台北市警察局長。圖／警政署提供
高雄市警察局長林炎田調台北市警察局長。圖／警政署提供

台北市去年底發生北車與中山商圈無差別殺人案，林炎田上任首要任務是要讓台北市民安心，針對大型工作場所、如捷運百貨公司等維安問題強化維護。

今年即將迎來九合一選舉，林炎田也表示，除傳統黑槍毒詐查緝工作，針對選舉的查察賄選、境外勢力及認知作戰，也將著重防範與查緝。

趙瑞華與高雄市淵源深，剩一年半屆退，去年一月升警政署督察室主任，七月調航空警察局長，任職半年再升高市警察局長，警界不意外。

航空警察局長趙瑞華升高雄市警察局長。圖／警政署提供
航空警察局長趙瑞華升高雄市警察局長。圖／警政署提供

邱紹洲自刑事局出身，曾兩度擔任刑事局副局長，負責科技偵查、打擊詐欺工作，擔任保安警察第七總隊長半年，獲升刑事龍頭，因應犯罪科技化及詐騙嚴重，被賦予要務。

郭士傑擔任警政署主任秘書一年升任副署長，被警政高層認為處事穩重，為重點栽培對象，是警界明日之星。

刑事局副局長陳世煌任職半年調彰化縣警察局長，升遷相當快速；保安警察第六總隊長周煥興已任職一年，又「平調」保三總隊長；台南市警察局副局長陳炯旭、莊勝雄分別調保六、保七總隊長。

另有八個縣市警察局長調動，警政署保防組長陳源輝調新竹市、署公共關係室主任陳金城調宜蘭縣、桃園市警察局督察長李忠萍調苗栗縣、保安警察第二總隊副總隊長古瑞麟調嘉義縣、署保安組長范織坤調花蓮縣、刑事局主任秘書林宏昇調台東縣、署資訊室主任林樹國調澎湖縣、署後勤組長孫成儒調連江縣。

