協助破解張文筆電加密軟體BitLocker？華碩澄清：並非事實

在台北車站、捷運站外隨機殺人的嫌犯張文，逃離作案現場，在警方追捕下墜樓，送醫不治。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

台北地檢署偵辦北市隨機殺人案，在檢警及專業人員努力下，成功破解張文涉案筆電。提供協助的電腦品牌廠華碩今天表示，媒體所稱「破解」或「繞過」磁碟加密軟體BitLocker的說法皆屬誤解，並非事實。

關於媒體報導稱，檢警要求並感謝華碩協助破解張文所使用的ROG筆電硬碟中的BitLocker一事，華碩今天在官網發布聲明澄清，由檢警提供給華碩協助處理的涉案筆電硬碟，當時並未設定Microsoft Windows作業系統的BitLocker加密機制，可以一般本機帳號登入，並無任何加密設定。

華碩表示，僅依市刑大的要求，提供一台相同型號筆電，以協助警方在相同系統環境下進行資料讀取。媒體所稱「破解」或「繞過」BitLocker的說法皆屬誤解，並非事實。

27歲無業的張文去年12月19日在台北捷運台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈、持刀殺人，共造成3人死亡、多人受傷，張文最後自誠品南西店頂樓墜樓不治。

檢警偵辦期間，由於張文已死亡，要釐清張文的犯案動機、作案計畫，必須破解張文的平板電腦及筆記型電腦，尤其張文的筆電損毀，經過專業人員的修復、破解，卻難以還原，讓專案小組傷透腦筋。最後華碩找國外專家團隊來台，與警方比對軟體、硬體研究後，發現關鍵方法，終於破解。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980