張文隨機攻擊案後加強巡邏 敦南警在捷運站、地下街逮兩通緝犯

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市上個月發生1219張文隨機攻擊案件，北市警方加強對捷運、百貨公司、賣場等地維安工作，尤其是大型捷運熱站，更是警方巡邏重點，台北市大安警分局敦化南路派出所，這個月在忠孝敦化捷運站及東區地下街執行巡守勤務期間，成功查獲2名通緝犯，立即依法逮捕並移送偵辦。

敦化南路派出所員警，這個月9日及11日上午8時許，分別在捷運忠孝敦化站及東區地下街執行安全維護勤務時，員警巡邏時，發現有男子看到警方就閃躲，察覺對方形跡可疑，主動上前盤查身分。

經查證，分別確認為台北地檢署發布的通緝竊盜通緝犯楊姓男子及詐欺通緝犯周姓男子，警方隨即依法逮捕，帶返勤務處所偵辦，全案詢後分別依竊盜及詐欺通緝案件，移請台北地檢署偵辦。

大安分局表示，捷運站及周邊交通節點人潮往來頻繁，為治安維護重點區域，警方將持續結合高密度巡邏、主動盤查及科技輔助等勤務策略，精準打擊不法，防堵犯罪於未然，確保市民通行與生活安全。

台北市敦化南路派出所員警，發現男子（左）形跡可疑，上前盤查發現他是通緝犯。記者廖炳棋／翻攝
台北市敦化南路派出所員警，發現男子（左）形跡可疑，上前盤查發現他是通緝犯。記者廖炳棋／翻攝

通緝 捷運 北市 張文 警察

