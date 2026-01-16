影／身背3條通緝…男騎車未禮讓行人拒檢 私闖民宅躲藏仍被逮

身背3條通緝羅姓男子今天騎車在新北市未禮讓行人，涉拒絕巡邏員警要求停車受檢，一路加速逃竄並棄車徒步闖入路邊民宅內躲藏，仍當場遭警方逮捕。警詢後將依侵入住宅及通緝罪嫌移送偵辦。

新北市海山警方今天中午12時許，巡邏行經板橋區雙十路2段與松柏街口，發現機車騎士羅姓男子（39歲）行經行人穿越道未禮讓行人，尾隨追上前攔車盤查，羅男先假意配合，卻趁機加速逃跑，拒絕受檢及出示身分證明，還一路加速逃竄，最後棄車徒步逃逸，闖入雙十路2段130巷內路邊1間民宅躲藏，仍被員警眼尖發現當場逮捕。

據了解，羅男因毒品及妨害自由案件通知未到庭，去年7月及9月分別為桃園地院及)台中地檢署發布通緝，去年11月因毒品案判刑3月未報到執行，為台北地檢署發布通緝；警詢後將依侵入住宅罪嫌移送新北地檢署偵辦及通緝部分則依法解送歸案。

警方指出，羅男交通違規部分，未停讓行人可處1200元以上、6000元以下罰鍰，拒絕停車接受稽查且逃逸，可處1萬元以上、3萬元以下罰鍰並吊扣其駕駛執照6個月。