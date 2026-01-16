張文案後接任北市警長 林炎田：重視治安交通及選舉相關工作

警政署今天公布高階警官人事案，高雄市警察局長林炎田接任台北市警察局長，由於台北市剛發生1219隨機攻擊案件，林炎田接任北市警察局長，首要之務在穩定台北市民的安心，林炎田將針對大型工作場所如捷運百貨公司等維安問題強化維護；另外今年即將迎來九合一選舉，林炎田說，除傳統黑槍毒詐查緝工作，針對選舉的查察賄選、境外勢力及認知作戰，台北市也將著重防範與查緝。

台北市上個月才發生1219張文隨機攻擊案件，昨天檢警舉行記者會說明張文的攻擊計畫細節，並因張文死亡不起訴；儘管案件偵結，但台北市民有如驚弓之鳥，昨天下午北捷內有女子亮出剪刀，引起旅客逃竄報警，另外也因張文案影響，台北國際動漫節要求禁止攜帶過度擬真的武器道具及遮蔽五官的頭盔面罩，就是怕造成他人恐慌。

林炎田指出，他出身台北市派出所長、警備隊長、偵查隊長及分局長，對於台北市相當熟悉，台北市在過去已經有良好基礎，他會在過去打好的基礎上做好治安維護，由於今年年底將迎來九合一選舉，因此也會加強台北市大型活動選舉維安、查賄、制暴等重點工作，尤其境外勢力及認知作戰，也是他會加強打擊的地方，另外針對治安重視的槍枝、打詐及賭博等更是不會放鬆，要將台北打造成一個安全的城市。

林炎田為中央警察大學51期畢業、台北大學犯罪防治研究所碩士，歷任刑事局警官及北、中、南縣市、直轄市刑事大隊長，也有台北市警分局及苗栗、基隆警察局長經歷，行政與刑事警政經驗豐富。

林炎田做事認真幹練，備受歷任主官及縣市首長肯定，擔任苗栗、基隆、高雄市局長期間，轄內發生重大刑案，要求第一時間就要掌握情況，甚至是親身參與偵查；台北市上個月發生張文隨機攻擊案後，北市警方發現張文哥哥在高雄市，請求高市警方支援查訪，林炎田為求慎重，與高市刑大大隊長一同前往查訪，釐清張文的人際關係與家庭背景。

台北市為首善之區，轄內政府機關林立，府院周遭的陳抗、特種維安勤務居全國之冠，台北市警察工作更是勤務繁重，稍有不慎就是全國焦點，如何打造安全城市及帶領北市警察，將是林炎田重點工作。