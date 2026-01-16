快訊

苗栗大型吊臂車失控！衝撞路邊11輛汽機車 路人遭捲入困車底

險撞清潔員！王夢麟酒駕遭起訴 本人認「太逞強」：我現在72歲了

頂客族悲歌！老公過世狠心小叔分走2千萬房產 再做1事她只能含淚吞

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義縣警察局正副局長異動 古瑞麟、陳譽仁1月20日到任

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

警政署今天公布高階警官人事異動，嘉義警察局長李權哲調任台北市警察局主任秘書，保二總隊副總隊長古瑞麟調任嘉義縣警察局長，嘉義縣警察局副局長葉志誠陞任警政署警監督察，航警局高雄分局長陳譽仁調任嘉義縣警察局副局長，1月20日將交接到任。

古瑞麟是中央警察大學56期、玄奘大學公共事務管理學系碩士，歷任花蓮港警總隊長、保五總隊主任秘書、高雄市警察局楠梓、三民第一分局、仁武分局、新興分局長，刑事局偵六大隊長、國際刑警科長，以及苗栗縣及南投縣警察局刑警大隊長，外界風評沉穩少話。

陳譽仁是中央警察大學戶政學系55期，歷任警政署署長室秘書，以及高雄市警察局防治科長、少年隊長、刑警大隊偵查組長、後勤科股長、督察員。陳當年在高雄市受時任局長陳家欽提拔，升任少年隊長，再到進入署長室，現調任嘉義縣警察局副局長。

保二總隊副總隊長古瑞麟調任嘉義縣警察局長，1月20日將交接到任。記者黃于凡／翻攝
保二總隊副總隊長古瑞麟調任嘉義縣警察局長，1月20日將交接到任。記者黃于凡／翻攝
航警局高雄分局長陳譽仁調任嘉義縣警察局副局長，1月20日將交接到任。記者黃于凡／翻攝
航警局高雄分局長陳譽仁調任嘉義縣警察局副局長，1月20日將交接到任。記者黃于凡／翻攝

警察 嘉義

延伸閱讀

林炎田接掌北市警察局長 高雄任期3年半功過受矚目

確定了！警政署發布人事命令高雄市警察局長接任人是他 和高雄有淵源

警政署公布人事異動 副署長郭士傑、北市警局長林炎田

獨／高階警今退休人事仍未發布 基層：原因卡在「喬位置」

相關新聞

影／身背3條通緝…男騎車未禮讓行人拒檢 私闖民宅躲藏仍被逮

身背3條通緝羅姓男子今天騎車在新北市未禮讓行人，涉拒絕巡邏員警要求停車受檢，一路加速逃竄並棄車徒步闖入路邊民宅內躲藏，仍...

張文案後接任北市警長 林炎田：重視治安交通及選舉相關工作

警政署今天公布高階警官人事案，高雄市警察局長林炎田接任台北市警察局長，由於台北市剛發生1219隨機攻擊案件，林炎田接任北...

嘉義縣警察局正副局長異動 古瑞麟、陳譽仁1月20日到任

警政署今天公布高階警官人事異動，嘉義縣警察局長李權哲調任台北市警察局主任秘書，保二總隊副總隊長古瑞麟調任嘉義縣警察局長，...

影／22歲華裔加籍貴婦來台當車手！桃警「以衣追人」小港機場攔截

桃園警分局武陵派出所追查詐騙集團，發現有名衣著貴氣女子自上個月起，出沒在各家銀行的ATM，研判她應是詐團負責提款的車手，...

台中家暴男痛毆死前妻…見昏厥瀕死不送醫 先載去洗血跡再丟包騎樓

台中張姓男子有家暴、毒品等前科，去年9月開車載陳姓前妻出門時起爭執，他竟涉嫌徒手、棍棒痛毆對方一頓，把陳女打到昏厥瀕死卻...

光復鄉長遭羈押禁見 基層公務員嘆：撤離半個鄉…非公所能負擔

花蓮光復鄉長林清水被控洪災前撤離不確實還浮報人數，昨遭羈押禁見。一名熟悉撤離作業的基層公務員認為，光復鄉公所確實有輕忽，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。