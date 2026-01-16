聽新聞
影／22歲華裔加籍貴婦來台當車手！桃警「以衣追人」小港機場攔截
桃園警分局武陵派出所追查詐騙集團，發現有名衣著貴氣女子自上個月起，出沒在各家銀行的ATM，研判她應是詐團負責提款的車手，警員劉兆麟憑其亮眼穿搭鎖定身分，昨趁她從小港機場搭機離台之際，及時攔截送辦；桃園分局光是這半個月已成功攔阻2350萬，呼籲民眾慎防詐騙。
桃園分局說明，22歲加拿大籍詹姓華裔女子去年底持觀光簽證來台，打著假觀光真提款的名義，在桃園地區各家銀行的ATM提領詐騙款項，由於外型出眾與華麗貴氣的穿搭，成為警方緊盯不放的「時髦車手」。
經過濾發現，詹女上個月底藉著國外聖誕、新年假期來台，實際上卻是詐騙集團的車手，一落地隨即在桃園地區提領10餘次，贓款多達50幾萬；桃園警方為免她潛逃出境，立刻通報移民署國境事務大隊及航空警察局等單位協助攔查，趁著詹女昨天由高雄小港機場離境前，及時將她留置盤查，警詢後依法送辦。
桃園警方說，詐騙手法日益翻新，自本月初迄今，桃園分局已查獲11件詐騙案件逮11名車手，攔阻詐騙金額多達2350萬元，呼籲民眾切勿輕信未經查證的不實訊息，遇有可疑請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查詢，防止詐騙案件發生。
