全國刑案硬漢來了！破88槍、緝殺警凶嫌 林宏昇將接掌台東警局長

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

警政署今天公布包括副署長、台北市警察局長、高雄市警察局長、刑事局長等高階警官職務異動。其中，刑事警察局主任秘書林宏昇，確定將調任台東縣警察局長。消息傳出後，警界普遍認為，台東迎來一位「實戰派、辦大案出身」的警政首長。

林宏昇過去在台南市擔任刑事警察大隊長長達4年10個月，是全國知名的重案指揮官。任內不僅連續4年在攔阻詐騙案件件數與金額上，雙雙拿下全國第一，更多次親自坐鎮指揮重大刑案，破案速度與精準度備受肯定。

民國108年6月，台南發生震驚社會的刑警劉三榮遭槍擊殉職案，市長下令全力緝凶後，林宏昇親自指揮專案小組，21小時內即將嫌犯梅姓男子緝捕到案，並起獲犯案槍枝，展現雷厲風行的辦案節奏。109年長榮女大生命案發生後，他第一時間指揮成立專案小組，迅速鎖定並逮捕犯嫌梁育誌；110年間，又陸續偵破蔡秉逸集團砍殺、槍擊致死案，以及竹聯幫弘仁會擄人勒贖集團案，一口氣逮捕20名嫌犯。

最令人印象深刻的，是111年8月22日震撼全台的「林信吾殺警奪槍案」。案發後，林宏昇親自帶班追緝，橫跨台南、高雄、新竹等地，不眠不休掌握線索。當晚11時，掌握嫌犯行蹤後，立即部署警力埋伏，最終成功拘捕主嫌，讓社會不安情緒得以平息。

同年震驚社會的「1110學甲88槍槍擊案」，林宏昇同樣親自規畫並帶隊執行，專案期間幾乎未曾闔眼，最終將在台7名嫌犯全數到案，並成功將潛逃中國的主嫌洪政軍、孔祥志等人押解返台，重挫黑幫氣焰。

林宏昇1970年出生，為中央警察大學58期刑事警察學系畢業，並取得台北大學犯罪學研究所碩士學位，歷練涵蓋刑事警察局、鐵路警察、航空警察、新竹市警局與台南市警局等重要單位，長年深耕刑事體系。

隨著林宏昇即將走馬上任，外界普遍期待，這位以重案、掃黑、反詐見長的警政老將，能為台東治安帶來更強力、穩定的守護。

刑事警察局主任秘書林宏昇（右）過去在台南市擔任刑事警察大隊長長達4年10個月，是全國知名的重案指揮官，如今將接任台東縣警察局長一職。記者尤聰光／翻攝
刑事警察局主任秘書林宏昇（右）過去在台南市擔任刑事警察大隊長長達4年10個月，是全國知名的重案指揮官，如今將接任台東縣警察局長一職。記者尤聰光／翻攝

