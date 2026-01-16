聽新聞
0:00 / 0:00
台中家暴男痛毆死前妻…見昏厥瀕死不送醫 先載去洗血跡再丟包騎樓
台中張姓男子有家暴、毒品等前科，去年9月開車載陳姓前妻出門時起爭執，他竟涉嫌徒手、棍棒痛毆對方一頓，把陳女打到昏厥瀕死卻仍不送醫，反而清洗血跡滅證後再將陳丟包路旁騎樓。檢方偵結依重傷害死罪嫌起訴他，全案將由台中地院國民法庭審理。
檢警調查，張男（30歲）曾對陳女（33歲）家暴，經台中地院2024年9月核發保護令，並令張男不得對陳女家暴、騷擾及接觸。
未料張男2025年9月22日中午，開車載陳女外出行經大雅區時，雙方因故發生爭執，張竟手持棍棒、徒手攻擊方式痛毆對方一頓，造成陳女頭部、身體多處外傷，釀顱腦損傷出血、重度外傷性神經軸索損傷。
張男當時眼見陳女陷入昏迷、瀕臨死亡，竟沒將她送醫反而從當天下午到隔天23日凌晨時，繼續開車載陳女到彰化洗車場清洗血跡，最後再開車回大雅區將陳女放在騎樓。
直到凌晨4點多，張男的爸爸目睹兒子前妻全身是傷倒在騎樓，趕緊叫救護車到場，但陳女因傷重、使用多種藥物已經死亡。
檢方依相驗報告、相關證詞等，認定張男犯嫌明確，偵結依重傷害致死、違反保護令等罪嫌起訴他，全案將由台中地院國民法庭審理。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言