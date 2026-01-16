快訊

台中家暴男痛毆死前妻…見昏厥瀕死不送醫 先載去洗血跡再丟包騎樓

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓男子有家暴、毒品等前科，去年9月開車載陳姓前妻出門時起爭執，他竟涉嫌徒手、棍棒痛毆對方一頓，把陳女打到昏厥瀕死卻仍不送醫，反而清洗血跡滅證後再將陳丟包路旁騎樓。檢方偵結依重傷害死罪嫌起訴他，全案將由台中地院國民法庭審理。

檢警調查，張男（30歲）曾對陳女（33歲）家暴，經台中地院2024年9月核發保護令，並令張男不得對陳女家暴、騷擾及接觸。

未料張男2025年9月22日中午，開車載陳女外出行經大雅區時，雙方因故發生爭執，張竟手持棍棒、徒手攻擊方式痛毆對方一頓，造成陳女頭部、身體多處外傷，釀顱腦損傷出血、重度外傷性神經軸索損傷。

張男當時眼見陳女陷入昏迷、瀕臨死亡，竟沒將她送醫反而從當天下午到隔天23日凌晨時，繼續開車載陳女到彰化洗車場清洗血跡，最後再開車回大雅區將陳女放在騎樓。

直到凌晨4點多，張男的爸爸目睹兒子前妻全身是傷倒在騎樓，趕緊叫救護車到場，但陳女因傷重、使用多種藥物已經死亡。

檢方依相驗報告、相關證詞等，認定張男犯嫌明確，偵結依重傷害致死、違反保護令等罪嫌起訴他，全案將由台中地院國民法庭審理。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

張男丟包陳姓前妻畫面。圖／讀者提供
張男丟包陳姓前妻畫面。圖／讀者提供

