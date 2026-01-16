聽新聞
確定了！警政署發布人事命令高雄市警察局長接任人是他 和高雄有淵源
警政署今天上午終於發布高階警官人事異動命令，原高市政府警察局局長林炎田調任台北市警察局長，接任人選一度擺不平，昨還傳出警政署長張榮興曾帶航警局長趙瑞華、警政署主秘郭士傑拜訪高雄市長陳其邁，今發布人事命令，確定由航空警察局長趙瑞華接任。
航空警察局長趙瑞華出身高雄，根基紮實，日前傳出接任林炎田當高雄市警察局長已早有所聞，一度有消息指警政署去年調整高階警官人事，警大50期畢業的張榮興因六都警局有多人是他警大50期的同學，可能竄出黑馬，讓警政署主秘郭士傑成為另個接任高雄市警察局長人選。
昨傳出趙瑞華原本接任高市警察局長有了「假想敵」，高雄官警猜想是否趙瑞華「煮熟的鴨子飛了」，但今天人事命令公布，結果確定由和高雄出身、有淵源的趙瑞華接任。
