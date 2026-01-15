一下撤半個鄉 「非公所能負擔」
花蓮光復鄉長林清水被控洪災前撤離不確實還浮報人數，昨遭羈押禁見。熟悉撤離作業的基層公務員認為鄉公所確有輕忽，但一下子幾乎撤離半個鄉人口，非公所人力可負擔，可能時間太短來不及全撤，又想把數字「兜攏」，才會出狀況。
一名鄉鎮前任村幹事說，依以往撤離土石流潛勢區保全戶經驗，縣府下令，鄉公所會告知村長、村幹事，會同警察先廣播，再依公所提供名冊，逐戶訪查勸離，由村幹事回報撤離人數。
有鄉鎮主管認為，光復鄉公所雖撤離時有輕忽，但撤離人數短時間從六百人暴增到八千人，幾乎要撤掉半個鄉，以鄉鎮公所人力根本無法負擔，「中央和縣府想必也很了解，為什麼沒有及早提供協助？」
他說撤離需規畫收容中心、交通接送等，若有行動不便者，送去哪裡都要考量，這些沒有半個月以上準備做不到。
一名鄉鎮公所公務員表示，撤離工作主要是秘書等單位負責，會被查到浮報撤離人數，可能是短時間內來不及完成，又想把數字「兜攏」才出狀況，尤其這次新創「垂直避難」，讓撤離更複雜，為何鄉長被視為責任最重還被羈押，令人納悶。
