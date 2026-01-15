快訊

預防悲劇 檢籲拉回社會連結

聯合報／ 記者王聖藜蕭雅娟／台北報導

偵結「張文案」的台北地檢署主任檢察官曾揚嶺昨表示，張文屬「孤獨型」人格，無論就業、家庭關係與經濟呈現孤立狀態，治安機關要設法將這類人拉回到與社會正常連結，才有可能避免悲劇再發生。

曾揚嶺說，張文與社會脫節後，越走越偏鋒，缺乏社會規範，如果仍有社會約束力，就知道應有守法義務；曾說，有研究報告指出，應將這類人重行拉回社會，困難點在「孤獨型」人格者不見得犯罪，如何執行還要討論。

負責相驗案的檢察官黃冠中說，整起犯罪過程一路上有很多熱心民眾介入，從見到火勢即時滅火，還有路過案發現場的護理師、醫師即時介入幫忙被害人止血，感謝熱心民眾才沒有讓傷亡更嚴重，一同阻止攻擊事件擴大。

張家屬「嚴父慈母」型組合，父親是工程師，母親從事會計；他與家人失聯逾兩年，父母親一直想與張文碰面、聯絡，但張文不肯，連母親傳LINE也不讀，母親只好每季匯款三萬元，看張文有沒有動用錢來知道兒子還在不在。

檢警案發後相驗、解剖追查張文犯罪經歷、犯案動機，檢察官共與張文的父母開庭五次，查知張文的家世背景。

張曾考上高中，但選擇念桃園市永平工商餐飲科，張向父母表示實習辛苦，父母要求至少取得高職文憑，張文勉強念完高職；張文在念虎尾科大四年級時，也表示不考研究所想直接去當兵，父親要求至少要當個士官，但張文與父親爭執，回答「我不想負責」，引來父親訓斥「是個廢材」。

張文 孤獨 北車隨機攻擊

