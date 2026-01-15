專家研判 張文想要社會關注

張文隨機殺人事件，檢方協請三位專家學者任鑑定人，認定張的動機是一種追求「最大社會張力」的表達式暴力行為，犯罪核心並非反社會人格的衝動型犯罪。

調查報告指出，張文已死亡，無從以訊問方式確認犯罪動機，不過張行為時無證據證明他辨識行為違法能力確因精神障礙或其他心智有顯著減低情況，且不是為了特定政治、宗教訴求進行恐怖攻擊。

報告指，張文慣於面對挫折或壓力時以逃避因應，長期下來伴隨社會退縮、逃避與孤立等複合式因素而生反社會傾向。張文長期處於社會邊緣狀態，累積對社會挫折感與被排除感，誘發模仿效應，行為並非單純源於衝動的即時暴力，而是以追求社會面震撼目的的表達式犯罪。

檢察官協請銘傳大學社會科學院院長黃富源、 中正大學犯罪防治學系研究所教授許華孚、警察大學行政警察學系教授任許福生進行專家鑑定，研判張文犯罪動機。

專家認為，張文非政治性恐怖攻擊組織活動所導致的暴力犯罪，而是一種高度計畫選擇人潮聚集公共場域及交通樞紐、以追求象徵性發聲、引發社會關注及造成社會震撼為目的的表達式單獨犯罪行為。

鑑定人認為，隨機殺人案具有明顯、縝密及長期事前準備與犯罪規畫，顯示張文殺人動機不是典型反社會人格所呈現的衝動性、短視性特質。

因此，檢方定調，張文殺人案的犯罪動機，應「理解」為一種追求最大社會張力與象徵結果的表達式暴力行為，核心並非反社會人格的衝動犯罪，而是結合高度計畫性的表達式犯罪。