北檢：張文致敬鄭捷 未受指示無共犯

台北市一二一九無差別攻擊事件釀四死十二傷，凶嫌張文死亡，台北地檢署昨偵結不起訴。北市刑大大隊長盧俊宏透過3D模擬動畫，說明張文當天整個犯案過程。記者杜建重／攝影

台北市一二一九無差別攻擊事件四死十二傷，凶嫌廿七歲張文身亡，台北地檢署認定張文涉殺人等八罪，指他家庭關係明顯斷裂、社交圈極度貧乏，預謀規畫，存有致敬或模仿「鄭捷」意圖，表達式暴力犯罪後墜樓自殺，因死亡不起訴處分。張文另涉妨害兵役，桃園地檢署同樣不起訴處分。

檢方也認定，張犯案後決定自殺而非失足墜樓，沒有證據顯示張有不明資金來源或有共犯，定調張文單獨犯案，沒有境外勢力介入。

檢警昨公布調查報告，張單獨犯案，無特定政治、宗教偏好，金流無異常；張網路搜尋紀錄顯示，作案前一年半時間，關注國內外隨機殺人新聞報導，其中北捷隨機殺人案鄭捷相關紀錄五一二筆，存有致敬或模仿意圖；另下載存有「越南屠夫」分屍凶殺案照片。

專案小組成功破解張文加密筆電，解鎖平板取得雲端上攻擊計畫書，約談親友，查出張文從電子公司離職後幾與家人斷聯，曾說要殺人「死之前幹一票大的」。二○二三年辭去保全工作，一次領出存款，同年十二月十七日在筆電創建「金錢規劃」檔案，萌生無差別攻擊案犯意。

張文案發當天騎機車至中山區三處縱火，被民眾及消防分隊撲滅，僅一人嗆傷；張文隨後回公園路租屋處燒毀電競筆電等物，穿上連身雨衣，拉裝煙霧彈、凝固式汽油彈手推車，從北捷M8出口進站在M7出口地下一樓空曠處；下午五時許戴上防毒面罩、換上戰術背心，拋擲煙霧彈、汽油彈、抽出刀械，余家昶見狀挺身阻止被攻擊死亡。張折返住處點燃剩餘煙霧彈，變裝混進人潮至中山地下街。

檢方說，張詳盡執行攻擊計畫，在捷運中山站一號出口景觀平台查看現場狀況，才回旅館重新整備，以iPad觀看「新聞直播報導」後變更計畫，原大量投擲汽油彈、煙霧彈，改帶四把刀、三顆煙霧彈、六瓶汽油彈至中山南西圈。

下午六時許，張在捷運中山站前丟擲二顆煙霧彈，走向誠品南西店途中，持長刀攻擊蕭姓機車騎士，闖進誠品南西店持刀無差別攻擊民眾，再逃往頂樓墜樓死亡。

檢方說，依張文攻擊計畫書時序，「中山百貨」攻擊後即為計畫終結，無後續規畫；張墜樓前，於頂樓陸續將眼鏡、護具等隨身裝備卸下，兩把長刀棄置現場，若想逃脫，大可變裝一般民眾逃離。

相關的監視影像、車辨紀錄、悠遊卡使用等紀錄，張文均單獨一人，三支手機門號、社群軟體，未見明顯發文、互動或持續與人對話、聯繫跡象。

張文攻擊計畫書二○二五年十月五日創建，編輯到十二月十六日，計畫未分享他人，他單獨、長期籌備策劃，沒受到犯罪組織、宗教、境外勢力或共犯指示。

提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線