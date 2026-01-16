快訊

海科館前館長 陳素芬涉貪遭收押

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

國立海洋科技博物館前館長陳素芬，在館長任內涉嫌任用丈夫的姊姊擔任臨時人員，檢方認涉犯貪汙治罪條例圖利等罪嫌疑重大，且有串滅證之虞聲押，法官審理後裁准。聯合報資料照
被控職場霸凌丟官的海科館前館長陳素芬任內進用丈夫姊姊廖姓女子任職，檢方認定共同涉犯主管事務圖利罪，另涉洩密、偽造文書罪，檢方以兩人涉犯重罪，並有刪除通聯等串供滅證可能，向法官聲請羈押禁見獲准。兩人均否認指控。

據透露，陳素芬使用出國旅費、公務車及計畫經費涉嫌挪用，可能也會被調查。陳素芬二○一五年六月擔任教育部終身教育司專門委員時，由基隆前市長林右昌延攬出任教育處長，後因林右昌力薦，接任海科館館長。

前年陳素芬遭館內人員指控職場霸凌，教育部調查後記過調職。監察院去年十二月公告陳素芬彈劾案文及審查決定書，指陳素芬有權威性、貶抑性管理風格，加上情緒控管能力不足，造成館內員工長期承受高壓。彈劾文也提及廖女為陳素芬的二親等姻親，卻被違法進用為臨時人員，因違法情節重大，移送懲戒法院審理。

基隆地檢署表示，全案涉犯貪汙治罪條例對於主管事務圖利罪，前天搜索陳女、廖女及證人住處，昨訊問後向地院聲請羈押禁見獲准。

陳素芬使命必達的表現受上司肯定，但作風很「急」，下屬評價不一。

有人指陳是任務、績效導向，指責時主要對事不對人；也有人批她在教育處長任內曾飆罵國小校長，在處務會議責罵科長也像罵小孩一樣。擔任海科館長時，讓研究人員接辦財務行政工作，被爆料想把人逼走再聘自己人。

