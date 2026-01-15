洪災撤離不力涉犯過失致死 花蓮地院4大理由准押光復鄉長林清水

花蓮光復鄉長林清水因馬太鞍溪洪災，涉及過失致死等罪嫌，今晚遭花蓮地方法院裁定羈押禁見。院方提出4大裁定理由，認為林清水雖否認犯行但涉嫌重大，後續還須調查，羈押處分適當、必要、合乎比例原則，裁定羈押兩個月，禁止接見通信。

花蓮地院說明裁定理由有4點，林清水雖否認犯行，但有證人證詞及相關事證可以佐證，認為林清水涉犯刑法第276條之過失致死、刑法第216條、第213條之行使公務員登載不實公文書等罪之犯罪嫌疑重大。

另外，林清水對於馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒至溢流發生前，如何確認各村已依法執行強制撤離及確認進行垂直避難、撤離數據來源為何、是否有向其陳報撤離數據等事實，均與卷內相關證人陳述及證據有矛盾，還要等檢察官持續調查。

法官認為，相關村長、村幹事還沒經過檢察官具結訊問，林清水為光復鄉長，是相關可能共犯或證人的長官，具有上下職務關係的實質影響力，其有為脫免罪責，而串供或有影響證人證詞使案情陷入晦暗不明之可能。