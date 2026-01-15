快訊

張文家庭「嚴父慈母」…母每季匯款3萬 父斥：是個廢材

聯合報／ 記者王聖藜蕭雅娟／台北即時報導

偵結「張文案」的台北地檢署主任檢察官曾揚嶺今天表示，張文屬於「孤獨型」人格，無論就業、家庭關係與經濟層面都呈現孤立狀態，治安機關要設法將這類人拉回到與社會正常連結，才有可能避免悲劇再發生。

曾揚嶺說，張文與社會脫節後，越走越偏鋒，於是缺乏社會規範，法意識也薄弱，如果仍有社會約束力，就知道應有守法義務；曾說，有研究報告指出，應將這類人重行拉回社會，不過，困難點在於「孤獨型」人格者不見得犯罪，如何執行還要討論。

負責相驗案的檢察官黃冠中說，整起犯罪過程一路上有很多熱心民眾介入，從見到火勢即時滅火，還有許多路過案發現場的護理師、醫師即時介入幫忙被害人止血，他感謝熱心民眾才沒有讓傷亡更嚴重，一同阻止攻擊事件擴大。

據指出，張文的家庭屬於「嚴父慈母」型組合，父親是工程師，母親從事會計工作；張文與家人失聯超過2年，父母親一直想要與張文碰面、聯絡，但張文不肯，連母親傳的LINE也不讀，母親只好每季匯款3萬元給張，看張文有沒有動用錢來知道張文還在不在。

調查了解，檢警案發後相驗、解剖追查張文的犯罪經歷、犯案動機，檢察官共與張文的父母開庭5次，查知張文的家世背景。

據了解，張曾考上高中，但選擇去念桃園市的永平工商餐飲科，張向父母表示實習辛苦，但父母要求至少取得高職文憑，後來張文勉強念完高職；張文在念虎尾科大四年級時，也虎頭蛇尾表示不考研究所想直接去當兵，父親要求至少要當個士官，但張文與父親爭執，回答「我不想負責」，引來父親訓斥「是個廢材」。

張文去年12月19日在北車Ｍ８、Ｍ７出口沿線丟擲汽油彈、煙霧彈，犯後在煙霧掩護中，混入人群逃離。圖／警方提供
張文去年12月19日在北車Ｍ８、Ｍ７出口沿線丟擲汽油彈、煙霧彈，犯後在煙霧掩護中，混入人群逃離。圖／警方提供
張文犯隨機殺人案後墜樓死亡，張的父母一度鞠躬並下跪道歉。圖圖／聯合報系資料照片聯合報系資料照片
張文犯隨機殺人案後墜樓死亡，張的父母一度鞠躬並下跪道歉。圖圖／聯合報系資料照片聯合報系資料照片
台北地檢署主任檢察官曾揚嶺。記者王聖藜圖／聯合報系資料照片攝影
台北地檢署主任檢察官曾揚嶺。記者王聖藜圖／聯合報系資料照片攝影

