快訊

北投警北捷外攔檢違規車輛 遭汽車碰撞眼、口出血送醫

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

GhatGPT曾答「宇宙毀滅前無法破解」 警方、華碩人員破解張文筆電

聯合報／ 記者蕭雅娟王聖藜／台北即時報導

1219無差別攻擊案今偵結，造成4死12傷，犯嫌張文涉8罪，因死亡不起訴。檢警專案小組從張文筆電、平板找出犯案動機及犯罪計畫，過程中一度問GhatGPT破解方法，得到結論竟是「宇宙毀滅前無法破解」，幸好團隊沒放棄，再與華碩專業人員研究下破解，查出張2年前就預謀。

台北市刑大隊長盧俊宏指出，日前已查扣到張文的平板電腦，鷹眼小組調閱監視器畫面查到張文去年11月17日在北捷滑平板、看人潮，警方以特殊軟體，1秒30張影像定格在張文平板，檢視、截圖手指點擊平板數字的影像，「拼湊出密碼」，取得儲存在雲端的資料。

盧俊宏說最困難的是破解被燒毀的華碩電競筆電，當時專案小組因無法破解筆電關鍵硬碟，還問了GhatGPT該如何破解方法，GhatGPT坦白回答「宇宙毀滅前無法破解」，聽到這答案專案小組一度有些絕望，但仍沒放棄。

盧俊宏透露，透過華碩公司找了國外專家團隊飛到台灣，與刑事局、北市刑大科技偵查隊研究破解方法，經1、2天試驗終於破解張文的電競筆電，雖然沒有找到張文留言，但找出了金錢計畫、投擲式燃燒瓶文件檔等關鍵檔案，推論長期策劃本案。

專案小組破解張文的電競筆電查出，張文在2023年12月17日有創建「金錢規劃.txt」檔案，最後在2025年12月15日開啟即刪除，與案發日極為相近，研判張文的犯罪計畫起始點，從領出大筆現金金錢管理模式轉變後，早在2023年12月17日萌生無差別攻擊犯意。電競筆電中還破解找出張文在2024年1月間創建「投擲式燃燒瓶文件檔」

嫌犯張文去年12月19日在北車、南京西路犯下的隨機殺人案，造成4死11傷的悲劇，台北地檢署偵查終結下午公佈調查結果，北市刑大大隊長盧俊宏說明張文犯案時各種變裝情況，同時也說明警方如何破解張文的平板電腦（圖左）。記者杜建重／攝影
嫌犯張文去年12月19日在北車、南京西路犯下的隨機殺人案，造成4死11傷的悲劇，台北地檢署偵查終結下午公佈調查結果，北市刑大大隊長盧俊宏說明張文犯案時各種變裝情況，同時也說明警方如何破解張文的平板電腦（圖左）。記者杜建重／攝影

張文 金錢 檔案

延伸閱讀

張文涉8罪死亡不起訴 檢察官有感熱心民眾挺身阻止事態擴大

張文隨機殺人以「自有資金支應」 檢警： 無共犯、與境外勢力無關

影／回溯1219北車隨機殺人現場 北檢公布張文作案情況動畫模擬場景

張文縱火燒了1434元現金「不留退路」 檢：歸類為自殺

相關新聞

張文無差別攻擊釀4死11傷 犯罪動機首次曝光

台北市去年12月19日無差別攻擊事件釀4死11傷，27歲凶嫌張文作案後墜樓身亡，張文犯罪動機為何？檢警指出，張的動機為一...

張文縱火燒了1434元現金「不留退路」 檢：歸類為自殺

台北市去年12月19日無差別攻擊事件釀4死11傷，27歲凶嫌張文作案後墜樓身亡，台北地檢署今天結案，張文不起訴。張的墜樓...

影／回溯1219北車隨機殺人現場 北檢公布張文作案情況動畫模擬場景

發生在2024年12月19日張文在北車、南京西路隨機殺人案，造成4死11傷的悲劇，台北地檢署經過近1個月的調查，15日偵...

GhatGPT曾答「宇宙毀滅前無法破解」 警方、華碩人員破解張文筆電

1219無差別攻擊案今偵結，造成4死12傷，犯嫌張文涉8罪，因死亡不起訴。檢警專案小組從張文筆電、平板找出犯案動機及犯罪...

張文涉8罪死亡不起訴 檢察官有感熱心民眾挺身阻止事態擴大

台北市去年12月19日無差別攻擊事件釀4死11傷，27歲凶嫌張文當日從中山區誠品南西店墜樓身亡。台北地檢署今偵結，認定張...

張文隨機殺人以「自有資金支應」 檢警： 無共犯、與境外勢力無關

台北市去年12月19日隨機殺人攻擊事件釀4死11傷，27歲凶嫌張文作案後墜樓身亡，台北地檢署今天結案將張文不起訴。不起訴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。