GhatGPT曾答「宇宙毀滅前無法破解」 警方、華碩人員破解張文筆電

1219無差別攻擊案今偵結，造成4死12傷，犯嫌張文涉8罪，因死亡不起訴。檢警專案小組從張文筆電、平板找出犯案動機及犯罪計畫，過程中一度問GhatGPT破解方法，得到結論竟是「宇宙毀滅前無法破解」，幸好團隊沒放棄，再與華碩專業人員研究下破解，查出張2年前就預謀。

台北市刑大隊長盧俊宏指出，日前已查扣到張文的平板電腦，鷹眼小組調閱監視器畫面查到張文去年11月17日在北捷滑平板、看人潮，警方以特殊軟體，1秒30張影像定格在張文平板，檢視、截圖手指點擊平板數字的影像，「拼湊出密碼」，取得儲存在雲端的資料。

盧俊宏說最困難的是破解被燒毀的華碩電競筆電，當時專案小組因無法破解筆電關鍵硬碟，還問了GhatGPT該如何破解方法，GhatGPT坦白回答「宇宙毀滅前無法破解」，聽到這答案專案小組一度有些絕望，但仍沒放棄。

盧俊宏透露，透過華碩公司找了國外專家團隊飛到台灣，與刑事局、北市刑大科技偵查隊研究破解方法，經1、2天試驗終於破解張文的電競筆電，雖然沒有找到張文留言，但找出了金錢計畫、投擲式燃燒瓶文件檔等關鍵檔案，推論長期策劃本案。