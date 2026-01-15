張文涉8罪死亡不起訴 檢察官有感熱心民眾挺身阻止事態擴大

台北市去年12月19日無差別攻擊事件釀4死11傷，27歲凶嫌張文當日從中山區誠品南西店墜樓身亡。台北地檢署今偵結，認定張文涉犯殺人、放火等8罪，被告死亡，不起訴處分。偵辦此案檢察官黃冠中也發表感想，調查此案發現，有許多與余家昶先生一樣熱心的民眾協助救援，才即時阻止事態擴大。

北檢認定，被告張文犯槍砲彈藥刀械管制條例未經許可於車站、公共場所持有管制刀械；刑法恐嚇公眾；刑法放火燒燬現有人所在之建築物未遂；刑法放火燒燬住宅等以外之他人所有物；刑法放火燒燬住宅等以外之自己所有物；刑法殺人罪；殺人未遂罪；刑法預備殺人罪嫌。張文涉犯8罪，墜樓死亡，依法不起訴處分。

檢方查出，張文2024年間在露天拍賣購買蘭博6號雙刃刺刀10把，而非法持有，並在1219當天各待2打刀到北車、南西商圈攻擊，凶刀經送鑑驗，認屬槍砲彈藥刀械管制條例列管刀械。

檢方指出，1219當天張文共計4次縱火行為， 第一縱火點在台北市中山區林森北路159巷12號旁機車停車場，下午3時許作案，將裝有甲醇、煤油的白色塑膠桶2桶放在2台機車中間，點燃後就騎機車離開，幸好民眾見狀用滅火器撲滅火勢，僅塑膠桶燒熔。

第二縱火點是中山區林森北路 119 巷 26號對面停車場，3點49分放置在機車旁，點燃汽油桶後離開，火苗燒燬機車，民眾見狀用滅火器撲滅火。第三縱火點是中山區長安東路1段73號1樓後側，張文將甲醇、煤油提袋放在1樓後側中間處點燃離去，北市消防松江分隊到場撲滅火勢，吳姓市民因吸入煙霧而受有嗆傷、呼吸道發炎等傷害。

第四縱火點則是張文的公園路租屋處，張文中山區三處縱火後騎車回到租屋處，在4點43分許，點火後離開，消防局城中分隊獲報到場射水澆熄火勢，張文的電競筆電等物被燒毀。

檢察官黃冠中表示，此案張文非常詳盡依時間點執行自己的計畫書，原本要在北捷Ｍ8出口投擲整車的汽油彈，但余家昶先生在第一時間，就丟包包給同行的友人，直接挺身而出阻止張文，張文被阻止後才沒有投擲整車的汽油彈，而是往回走，余先生成功阻止更大傷亡發生。

黃冠中指出，中山區第一處機車停車場縱火點，張文是在2台機車間點燃甲醇、煤油的汽油桶，勢必造成很大的火勢，是熱心民眾發現，主動把汽油桶拉到牆邊，借連鎖速食店的滅火器滅火，才沒有造成財損。

黃冠中有感而發，整起犯罪過程一路上有很多熱心民眾介入，從見到火勢即時滅火，還有許多路過案發現場的護理師、醫師，即時介入幫忙被害人止血，真的是感謝這些熱心民眾，才沒有讓傷亡更嚴重，一同阻止攻擊事件擴大。