張文隨機殺人以「自有資金支應」 檢警： 無共犯、與境外勢力無關

台北市去年12月19日隨機殺人攻擊事件釀4死11傷，27歲凶嫌張文作案後墜樓身亡，台北地檢署今天結案將張文不起訴。不起訴書指出，查無證據顯示張文有不明資金來源或有組織、共犯存在，張犯案也與境外勢力無關。

檢警專案小組偵查指出，張文自2020年起資金來源僅來自於母親及薪資所得，金額是198萬6961元，他自2023年8月28日起將中華郵政、元大銀行帳戶內款項全數提領，於案發前可動用資金共計96萬7438元。

在此期間，張文除購買軍用仿真煙霧彈分別匯款支付4萬8200元外，用於犯罪如刀具、電動磨刀機、製作汽油彈之玻璃瓶、白蠟、白色實心聚苯乙烯球以及防毒面具、戰術手套、多功能戰術背心、防風打火機等物，均是自露天拍賣及蝦皮購物網站平台購入，合計共3萬7563元。

檢方調查指出，張文2023年8月29日至2025年12月的房租支出30萬1108元、押金3萬4000元，張於失業期間的844天，個人生活支出平均每天約445.9元，顯見張文手頭資金足以支應犯行，應無需他人再行支應，也查無有組織、共犯挹注的情形。

此外，檢方調查有關張文的監視器影像、車辨紀錄、YouBike使用紀錄及悠遊卡使用紀錄均為單獨1人，查無共犯身影；張文的3支手機門號、所使用的Line、Facebook、Discord、Reddit等社群軟體，也未見明顯發文、互動或持續對話，並沒有與組織或共犯聯繫的跡象。