快訊

邀賴總統天價軍購國情報告協商無結論 立院最快明天決議

乘客驚恐四散！忠孝新生站傳亮「刀」 北捷發聲：列車行駛未受影響

張文縱火燒租屋處、現金「不留退路」 檢依證據研判：歸類為輕生

北捷車廂女子亮剪刀問「要不要剪髮」 乘客驚嚇求助

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北市忠孝新生站今下午傳出有民眾持剪刀，詢問鄰座兩名女性乘客是否要剪頭髮，乘客嚇得緊急通知站內保全人員。台北捷運警察隊說明，到場後無人受傷，持剪刀的民眾也交由轄區大安分局新生南路派出所偵處。

捷警隊表示，有關捷運忠孝新生站糾紛案，在下午14時41分接獲通報，聲稱捷運忠孝新生站有旅客糾紛，立即趕赴現場處理。經了解，是一名女子疑似狀況不佳，於列車內持加裝護套的剪刀，詢問鄰座兩名女性旅客是否需要剪髮，該兩名旅客隨即通知站內保全人員、捷警到場後，經查現場無人受傷。

捷運隊表示，隨後立即將該名持剪刀旅客帶下列車，交由轄區大安分局新生南路派出所偵辦。另外，該兩名旅客表示暫不提出告訴。

捷運警察隊呼籲，民眾搭乘捷運期間，如發現任何不法或可疑情事，可立即按下月台紅色緊急通話鈕，或就近通知站務人員、保全人員，亦可撥打110報案。捷警接獲通報後，將即刻派員趕赴現場處理，以維護捷運系統乘車安全。

捷警隊表示，接獲報案後，已將持剪刀的女子送醫。圖／警方提供
捷警隊表示，接獲報案後，已將持剪刀的女子送醫。圖／警方提供
捷警隊表示，接獲報案後，已將持剪刀的女子送醫。圖／警方提供
捷警隊表示，接獲報案後，已將持剪刀的女子送醫。圖／警方提供

台北捷運 保全

延伸閱讀

忠孝新生站傳亮「刀」乘客四散 北捷說話了

張文北捷無差別攻擊偵結 所涉妨害兵役案...桃檢今也不起訴

咆哮女疑在車廂烤蘑菇、男子玩打火機 北捷報警「最重可罰百萬」

北捷東門站女乘客車廂內咆哮 捷警協助安撫處理

相關新聞

張文無差別攻擊釀4死11傷 犯罪動機首次曝光

台北市去年12月19日無差別攻擊事件釀4死11傷，27歲凶嫌張文作案後墜樓身亡，張文犯罪動機為何？檢警指出，張的動機為一...

張文縱火燒了1434元現金「不留退路」 檢：歸類為自殺

台北市去年12月19日無差別攻擊事件釀4死11傷，27歲凶嫌張文作案後墜樓身亡，台北地檢署今天結案，張文不起訴。張的墜樓...

影／回溯1219北車隨機殺人現場 北檢公布張文作案情況動畫模擬場景

發生在2024年12月19日張文在北車、南京西路隨機殺人案，造成4死11傷的悲劇，台北地檢署經過近1個月的調查，15日偵...

北捷車廂女子亮剪刀問「要不要剪髮」 乘客驚嚇求助

台北市忠孝新生站今下午傳出有民眾持剪刀，詢問鄰座兩名女性乘客是否要剪頭髮，乘客嚇得緊急通知站內保全人員。台北捷運警察隊說...

忠孝新生站傳亮「刀」乘客四散 北捷說話了

台北捷運忠孝新生站在15日下午2時41分，傳出乘客拿出剪刀，造成車內乘客驚恐四散，北捷表示，目前已由警方偵辦，列車行駛未...

北檢：張文個性壓抑人際關係貧乏 具反社會人格

北檢偵辦北市隨機殺人案，今天偵查終結，由於凶嫌張文死亡，不起訴。北檢表示，張文個性壓抑、人際關係貧乏，具反社會人格，與家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。