張文縱火燒了1434元現金「不留退路」 檢：歸類為自殺

台北市去年12月19日無差別攻擊事件釀4死11傷，27歲凶嫌張文作案後墜樓身亡，台北地檢署今天結案，張文不起訴。張的墜樓是失足還是本就有意輕生？檢方依據證據研判，可考慮將張文歸類為「自殺」。

調查指出，依法務部法醫研究所解剖鑑定報告，張文死亡是因發生墜樓，致多處骨折、挫裂傷、刺傷，導致多器官損傷出血而亡，可考慮歸類為「自殺」；另送驗張文血液、尿液均未檢出鴉片類、安非他命類、鎮靜安眠藥、大麻及其他常見毒藥物成分，檢驗結果死亡則與毒藥物無關。

檢方表示，張文以本名預定並入住千慧旅館，騎乘名下的機車於第一、二、三縱火點進行犯案，依他的「攻擊計畫書」時序，他於「中山百貨」攻擊後即為計畫的終結，沒有再有後續的規劃。

調查指出，張文於墜樓前，於頂樓陸續將身上眼鏡、電子手表、帽子、圍巾、手套、含匕首2把、金屬噴槍打火機2 只的戰術背心、護具等隨身、防身裝備卸下，將犯案工具長刀2把棄置現場，若他有逃脫之意，大可變裝自另一側之安全梯偽裝一般民眾逃離。

調查認為，張文墜樓後是以背部、頭頂後方著地重力撞擊，最後呈仰躺姿勢，他的身體、四肢、手掌並無明顯掙扎的刮擦傷勢，且落地時，也無抵擋防禦的外傷骨折傷勢，因此張文墜樓是出於自殺之意，再依相關證物鑑識及3D影像測繪圖所示，也可排除張文是攀附牆面下落的可能性。

調查還指出，依張文的攻擊計畫書，他擬就捷運中山站周遭投擲大量凝固式汽油彈，所以將凝固式汽油彈搬至千慧旅館，研判是因捷運台北車站內凝固式汽油彈未能順利引燃，於是變更原定以手推車攜帶大量投擲的構想。

檢方調查認為，張文的攻擊計畫書所載的時序計畫，實際是2個程序相同而間隔30分鐘的計畫時程，充其量只能認為是張文所計畫的「預備方案」，難以認定張文有脫逃後的再犯案的計畫。

檢方調查指出，張文不顧所用的ASUS筆記型電腦、個人證件、畢業證書、TOEIC證書及僅餘現金1434元仍遺留於公園路租屋處，卻選擇朝租屋處縱火，且他身上及中華郵政帳戶幾無款項，都可證實張文未預留脫逃後的退路。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980