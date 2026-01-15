張文無差別攻擊釀4死11傷 犯罪動機首次曝光

台北市去年12月19日無差別攻擊事件釀4死11傷，27歲凶嫌張文作案後墜樓身亡，張文犯罪動機為何？檢警指出，張的動機為一種追求最大社會張力與象徵結果的表達式暴力行為，其核心並非反社會人格的衝動犯罪。

調查報告指出，張文已死亡，無從以訊問方式確認他內心的犯罪動機，不過，張行為時並無證據證明他的辨識行為違法、或依他的辨識而行為的能力，確因精神障礙或其他心智，致有顯著減低的情況，且非為特定政治及宗教訴求進行恐怖攻擊。

檢警調查，張文慣於面對挫折或壓力時，以逃避型因應（avoidant coping），長期下來伴隨著社會退縮、逃避與孤立等複合式因素而生反社會之傾向。

調查報告指出，張文常期處於社會邊緣狀態，累積對社會的挫折感與被排除感，誘發其模仿效應，行為非單純源於衝動的即時暴力，而是高度計畫化、以追求社會面震撼目的之表達式犯罪。

檢察官偵辦選任銘傳大學犯罪防治學系講座教授兼社會科學院院長黃富源、 國立中正大學犯罪防治學系及研究所教授許華孚、中央警察大學行政警察學系教授兼所長及系主任許福生3人進行專家鑑定，研判出張文的犯罪動機。

專家鑑定結果認為，分析張文殺人案的犯罪動機，可發現其行為並非政治性恐怖攻擊組織活動所導致的暴力犯罪，而是一種高度計畫選擇人潮聚集公共場域及交通樞紐、以追求象徵性發聲、引發社會關注及造成社會震撼為目的的表達式（象徵 expressive）的單獨犯罪暴力行為。