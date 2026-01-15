快訊

張文北捷無差別攻擊偵結 所涉妨害兵役案...桃檢今也不起訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

台北捷運北車站內、中山站外商圈去年12月19日傍晚發生無差別攻擊事件釀4死11傷，27歲凶嫌張文當晚從誠品南西店墜樓身亡，全案今天偵結，因被告死亡，台北地檢署依法不起訴處分，至於張文另因教育召集未到所涉嫌妨害兵役治罪條例，桃園地檢署今也偵結，予以不起訴處分。

老家在桃園楊梅的張文，虎尾科技大學畢業後，不顧家人反對入伍從軍，在空軍某通訊中隊負責無線電架設工作期間，疑因軍旅適應不良，於2022年2月13日休假期間，故意酒後駕車遭逮捕，經軍方汰除提前退伍，隨後搬離老家並與家人不再往來。

張文因為遷居未向戶政機關更新，也未依相關規定申報，導致桃園市後備指揮部於2024年11月25日遞送教育召集令無法順利送達，依妨害兵役治罪條例函送桃園地檢署偵辦。

桃園地檢署收案後，承辦檢察官對張文依程序，發出2次通知書要他到地檢署開偵查庭，但張文均未按時出庭，2025年7月11日依法發布通緝；現因被告死亡，檢方今午依法予以不起訴處分。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北市去年12月19日發生隨機殺人案，凶嫌張文無差別攻擊釀4死11傷，全案偵結不起訴，張文另涉妨害兵役案，同樣因被告死亡，桃園地檢署今午予以不起訴處分。圖／聯合報系資料照片
台北市去年12月19日發生隨機殺人案，凶嫌張文無差別攻擊釀4死11傷，全案偵結不起訴，張文另涉妨害兵役案，同樣因被告死亡，桃園地檢署今午予以不起訴處分。圖／聯合報系資料照片

