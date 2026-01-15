張文網搜隨機殺人「致敬或模仿鄭捷、洪淨」 檢：高度計劃性表達式犯罪

張文1219無差別攻擊事件4死11傷，全國矚目，台北地檢署今偵結日舉行記者會，與台北市警局共同公開調查報告，揭曉作案動機，專案小組認定，張文致敬或模仿「鄭捷」、「洪淨」等隨機攻擊事件，非反社會人格的衝動犯罪，而是高度計畫性的「表達式犯罪」。

主任檢察官曾揚嶺今指出，張文行為非政治性恐怖攻擊組織活動，反而是高度計畫選擇人潮聚集樞紐犯案，殺人案犯罪動機是「一種追求最大社會張力與象徵結果的表達式暴力行為」核心並非反社會人格的衝動犯罪，而是結合高度計畫性的表達式犯罪。

檢警追查張文成長背景，認定張文個性壓抑人際關係貧乏，具有反社會傾向，其中張的胞兄證稱，他有印象張文講要殺人之類的話，求學中及軍旅生活遭霸凌則應該是猜測。

檢方認為，張文和父母失聯，與手足疏離，家庭關係明顯斷裂、現實社交圈極度貧乏，處於「極度疏離、社會孤立」，且求學、服役期間，查無相關事證被霸凌，職涯多自行選擇卻屢逃避，離職失業後即疏離於家庭、同儕與社會，加深反社會情節。

檢方指出，張文從保全工作離職不久，2023年8月28日突然領出帳戶內存款62萬6838元，2023年在12月17日創建「金錢規劃.txt」檔案，最後在2025年12月15日開啟即刪除，與1219犯案時間相近，研判張領現金作為犯罪計畫資金，欲規劃達成犯罪計畫過。

檢方追查，張從2024年1月起規劃此案，以iPhone 8 Plus 手機搜尋2021年至2022年的「隨機傷人事件」，且創立了「投擲式燃燒瓶文件檔」2024年4月起陸續購入長、短刀具，張文2024年6月至12月住在台中，關注台中捷運隨機傷人事件新聞報導，2025年出始轉為以關注「鄭捷」相關事件議題為主。

檢方推論，張文受到鄭捷等事件影響，才搬到台北市租屋，規劃犯案前到捷運中山站南西商圈周邊入住商旅，「顯有參考鄭捷、洪淨手法隨機殺人之想法與意圖」。

檢方查出，張文從2024年6月至2025年12月，針對「鄭捷、隨機殺人、縱火、謀殺、虐童、汽油彈、捷運」等類型新聞、議題，另長期關注有日本、美國、瑞典及澳洲等國的隨機槍擊或殺人等多人死傷的無差別攻擊事件，網路瀏覽、搜尋內容，計1810筆紀錄。

檢方指出，張文網搜內容中與鄭捷捷運殺人事件有512筆，張文幾乎每月均會重複觀看相關類似鄭捷新聞議題探討，認為張文存有「致敬」或「模仿」鄭捷、洪淨等人捷運殺人手法的具體意圖，另瀏覽「面對持刀攻擊有多致命」、「金屬劍兵器技擊」等，顯示其不僅在心理上透過瀏覽這類慘案來自我強化「無差別攻擊」的正當性與決心，更在技術上研究如何有效地剝奪他人生命。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980