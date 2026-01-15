快訊

影／淡水男子開車載妻小還吸毒 發生擦撞事故驗出毒駕

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區昨天下午有1輛白色賓士轎車，從右轉專用車道向左變換車道時，被左後方車輛連續碰撞2次，警方趕抵發現肇事駕駛神色有異，結果用唾液快篩一驗，又是毒駕。

24歲呂姓女子昨天下午5時許駕駛白色賓士轎車行駛淡水區中山路，接近淡水國小時外側車道是右轉專用道，她打左側方向燈開始切換車道，左後方由27歲許姓男子駕駛的轎車未減速禮讓，連續發生2次擦撞。

當時是交通尖峰時段，在路口疏導交通的員警發現後立即前往處置，雙方駕駛酒測值均為0，但許男神色慌張，經同意進行毒品唾液快篩，呈現依托咪酯、安非他命、卡西酮陽性反應。

許男開車載妻子、小孩卻吸毒，被警方帶回派出所依法開單舉發並扣車移置保管，另依規定採集尿液送驗、製作觀察記錄表，警詢後依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌函送士林地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

淡水區中山路昨天有１輛白色賓士轎車變換車道時，被左後方車輛連續２次擦撞，結果警方驗出肇事駕駛是毒駕涉犯公共危險罪。記者林昭彰／翻攝
