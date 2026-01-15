影／新莊攔檢交通違規查獲7種毒品5百多克 22歲通緝犯還有槍

快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市警方昨天深夜在新莊區四維路攔檢1輛交通違規的租賃車，不僅查出22歲駕駛是詐欺通緝犯，車上還有7種毒品共84包總計5百多公克，同時驗出毒駕，後續還在他的機車行李箱內找到1把手槍和20發子彈。

新莊警分局光華派出所巡邏員警昨晚11時許發現租賃小客車變換車道未打方向燈，攔停盤查發現22歲黃男是台中地檢署發布的詐欺通緝犯，附帶搜索在他身上及車內查獲毒品咖啡包、安非他命、K他命、搖頭丸、一粒眠等7種毒品共84包總計538.69公克。

由於毒品數量龐大，員警擴大追查，先用唾液快篩驗出K他命、安非他命陽性反應，並問出黃男有1輛機車停在新莊區新樹路租屋處，經同意由他帶路前往搜查，於行李箱內查獲改造手槍1把、彈匣1個、子彈20顆。

黃男警詢後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，詐欺通緝將解送台中地檢署歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

