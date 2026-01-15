空壓機變毒庫藏毒闖關 海關驚見暗藏8塊海洛因磚

關務署台北關去年5月發現航空郵寄包裹有異樣，開箱赫見箱內的工業用空壓機暗藏8塊海洛因磚。刑事局南部打擊犯罪中心追查跨國毒梟，花了5個月查獲2名接貨男子，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，由於上游毒梟在境外，已查無可查，今天發新聞稿對外周知。

據了解，這個航空包裹去年5月自泰國來台，經關務署台北關X光檢查儀測出包裹內的空壓機內有異物，切開空壓機竟發現內藏8塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重3公斤多，黑市價格達2000多萬元，通報刑事局南部打擊犯罪中心追查跨國毒梟。

南打中心員警發覺遲遲沒人出面領包裹，但是收件人地址、人名都作假，經多方查詢，才得悉收件人是在高雄市新興區，是曾涉毒品、詐欺案的王姓男子（26歲）。警方追去找王，發現他因涉詐欺案遭羈押。

警方借提王男，查出毒梟指示台中張姓男子（36歲）與王聯絡接貨，去年10月到台中拘提張男到案，但張稱只知道對方綽號，他以抵賭債3萬元接貨，查出聯絡他的毒梟在境外。

警方將全案依毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，檢方羈押張男，王男因詐欺案續押。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885