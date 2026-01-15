影／北市男走路心虛被盤查 褲袋藏2顆喪屍煙彈...辯朋友給的

黃姓男子今天凌晨4點多走路行經中山區錦州街，跟巡邏員警對到眼心虛被盤查，警方在他身上查獲二級毒品依托咪酯煙彈2顆，他不認稱「這是別人給我的」一度拒絕配合，中山分局其他巡邏警力聽聞爭吵聲靠近了解，警詢後依毒品罪嫌送辦。

中山警方今天4點8分巡經錦州街30巷，發現黃男（22歲）形跡可疑，遂上前盤查，儘管黃男堅持身上沒有東西，但員警仍依執法敏銳度，在他褲子口袋找到二級毒品依托咪酯煙彈2顆。

警方用快篩試劑檢測，確定呈現毒品反應依現行犯要把黃男帶走，他卻拒絕配合，辯稱這不是毒品、是朋友給的，附近其他中山巡邏員警聽聞爭吵聲上前了解，依法將人帶回派出所，警詢後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。 中山警方在黃姓男子褲子口袋查獲二級毒品依托咪酯煙彈2顆。記者翁至成／翻攝 中山警方在黃姓男子褲子口袋查獲二級毒品依托咪酯煙彈2顆。記者翁至成／翻攝

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885