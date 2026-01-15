聽新聞
判吳龍滿死刑！法官：「殺錯無法回頭」是倒果為因

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

台灣死刑存廢爭議多年，前年憲法法庭判決死刑「有條件合憲」，被解讀是實質廢死，高雄高分院昨判決吳龍滿死刑，合議庭罕見在判決書中加入補充意見，強調法院職責在於審判，若以「殺錯無法回頭」不判死刑，是倒果為因，面對罪無可赦犯行，法官不該因個人價值觀拒絕判死，這不只是違法裁量，也違反平等原則。

補充意見說「法官也是人，一旦脫下法袍，要不要贊成廢死，無非是個人意見，但面對個案審判，儘管難以完全摒除個人主觀想法，仍必須盡量避免受其影響，依憑證據暨法律原則加以解釋適用，這才是依法審判」。

合議庭認為，前年憲法判決是表彰「慎刑」，而非廢除死刑，死刑應是提醒法官謹慎為之，絕非一概拒絕適用，所謂「情節最重大之罪行」，應解釋為判斷標準，不是憑空假設未來可能存在更嚴重犯罪、再反推現有個案非情節最重大之罪，更非坊間所曲解「在台灣，殺一、二個人不會判死刑」的偏頗結論。

合議庭也說，死刑不免有國家殺人之譏，然而「被告殺人」與「判處死刑」屬二件事，前者是個人犯罪行為，後者是執行國家法律，不容任意混淆，若以殺錯無法回頭作為不宣告死刑理由，是倒果為因，空泛的教化可能性也不應該作為裁量理由。

若連法院都無法判斷如何教化，又如何期待透過長期監禁即可改變其危險性？對於反對死刑立場他們理解並尊重，也正因這些意見，讓法院知曉「慎刑」的重要性；吳龍滿案合議庭期間經過不只一次評議，但基於各項理由，仍認應以一致決判處吳龍滿死刑。

