新興毒品電子煙校園氾濫 新北聯巡防堵
新興毒品依托咪酯愈來愈氾濫，電子煙成為入侵校園載具之一。新北警察局長方仰寧說，警方去年查獲販賣毒品給未成年有92件，將跨局處合作打擊毒害。
依托咪酯易摻入電子煙，具口味多樣、價格低廉、易於取得等特性，吸食後恐導致肌肉失衡、出現「喪屍化」症狀，甚至引發呼吸衰竭或死亡，危害甚鉅。
方仰寧指出，校園反毒是重中之重，警方透過校警聯巡，每年聯合巡查768次，建立校園周邊熱點1529處，運用優勢警力進行淨化巡查做到零死角，並透過科技偵查向上溯源，瓦解社區供毒鏈。
在教育宣導部分，警方去年觸及近3萬名學生，盼能及早預警與輔導，提升法治觀念，今年目標提升至3萬5000人。
方仰寧說，市府透過跨局處合作共同防制毒害，教育局負責校園情資反映與強化篩檢機制，並結合春暉專案及高風險學生輔導工作；社會局提供涉毒少年家庭支持與功能補強，並銜接少年安置及保護性處遇措施。
此外衛生局提供藥癮戒治資源、治療追蹤，並加強電子煙違法販賣的稽查與處罰；少輔會負責曝險少年司法前的緩衝與穩定機制，整合跨系統輔導與處遇資源。
