趁保外就醫落跑1周 宜蘭監獄受刑人在北市毒駕落網

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

<a href='/search/tagging/2/宜蘭' rel='宜蘭' data-rel='/2/176274' class='tag'><strong>宜蘭</strong></a><a href='/search/tagging/2/監獄' rel='監獄' data-rel='/2/103705' class='tag'><strong>監獄</strong></a>亡命毒梟<a href='/search/tagging/2/保外就醫' rel='保外就醫' data-rel='/2/103475' class='tag'><strong>保外就醫</strong></a>落跑，傳出具有攻擊性，台北市警方前晚盤查<a href='/search/tagging/2/贓車' rel='贓車' data-rel='/2/103735' class='tag'><strong>贓車</strong></a>時，逮到逃犯。圖／讀者提供
一名因毒品竊盜案入獄的35歲黃姓受刑人，假借保外就醫名義脫逃長達1周，傳有攻擊行為，引發民眾恐慌。台北市文山一分局警方前天深夜執行巡邏勤務攔截贓車查獲，昨依逃獄、毒品及侵占等罪嫌法辦，昨下午已押解送宜蘭地檢，傍晚入監。

有民眾日前在社群貼文，指宜蘭監獄一名黃姓受刑人疑保外就醫未報到，且已是一周多之前發生的事，並指黃姓人犯為亡命之徒，有攻擊行為且有汽車代步，危險程度極高，矯正署卻未公之於眾，提醒大家提高警覺。

宜蘭監獄證實此事，黃姓受刑人因罹病於去年10月7日，辦理保外醫治具保出監，在台北某醫院住院治療，但是在治療期間因違反保外醫治應遵守事項，監獄已報請矯正署於今年元月5日廢止保外醫治。

北市文山一分局警方前天深夜執行巡邏勤務，意外攔截一輛報案的贓車並逮捕竊嫌，昨得知竟是宜蘭監獄逃逸的黃姓嫌犯。據了解，黃男當時所駕駛車輛為其老闆所有，因黃男擅自開走不歸，老闆憤而報案。警方逮捕黃男時，不僅確認其逃犯身分，更在車內搜出毒品，昨已押解送宜蘭地檢，傍晚入監。

宜蘭監獄表示，當時黃男要求轉院治療，1月6日透過書函及LINE明確告知，須於8日前往宜蘭地檢署報到返監。不料黃男失聯，獄方9日函請地檢署依法發布通緝。據了解，35歲黃姓受刑人先前是因涉犯毒品案件，被判1年刑期。

