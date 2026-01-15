新北1天抓20件毒駕 侯友宜批殺人工具滿街跑

新北市長侯友宜形容，毒駕就是神智不清的殺人犯開著殺人工具在街上亂竄。圖／新北市警局提供

毒駕害命層出不窮，新北警局去年11月20日導入「毒品唾液快篩」執法，6周內查獲832件，換算一天近20件，查扣車輛564輛，幾乎塞爆拖吊場。市長侯友宜直言，毒駕就像神智不清的殺人犯開著殺人工具在街頭亂竄，市府持續跨局處聯合打擊，絕不手軟。

新北市警局長方仰寧昨在市政會議專案報告指，近年依托咪酯（喪屍煙彈）占毒品案比率急遽上升，從2024下半年占比3.85％，2025年暴增至全年31.16％。依托咪酯易摻入電子煙，具「口味多樣、便宜、易取得」特性，使用後會導致肌肉失衡呈現喪屍症狀。

當初依托咪酯在地方建議下，改列為二級毒品，製造、販賣、運輸者刑責加重最高無期徒刑，市府也透過毒品防治辦公室每月開會擬定防制策略，以「阻斷供需、減少毒害」為方向。

新北導入新科技，去年11月20日投入「毒品唾液快篩」執法，解決過去無法即時檢驗困境，投入執法至去年底，42天即查獲毒駕832件。方仰寧說，取締件數上升，是強力執法必然過程，中長期目標是持續取締斷源。

強力執法下，毒駕移置保管車輛達564輛，新北9處公有拖吊場幾乎滿載，另毒尿檢驗及唾液快篩量能短缺，需動用市府預備金並提競爭性需求，盼相關局處能協助尋找保管場地，並支持預算編列。

據了解，新北一個月唾液試劑使用量約1000劑，每劑要價200元，一年粗估240萬元，加上檢驗費，約要6000萬元。

2024年7月、9月，毒駕者分別奪走三重警分局厚德派出所警員與土城警分局清水派出所長性命。侯友宜感嘆，警察殉職的痛讓人不捨，新北在第一線執法過程發現依托咪酯嚴重性，主動向中央反映，促成中央列為管制毒品，籲中央持續支持地方，在檢驗工具與執法量能給予更即時協助。