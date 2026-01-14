電子煙興起易成校園防毒破口 新北跨局處合作打擊毒害

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新興毒品依托咪酯崛起，由於可透過電子煙作為載具，易成入侵校園媒介。新北市警察局長方仰寧今天在市政會議指出，警方透過「識毒、快篩、蒐證、溯源」四步驟全面防堵毒品入侵校園，去年查獲販賣毒品給未成年案件共92件，並結合教育局、社會局、衛生局與少輔會跨局處合作打擊毒害，守護青少年。

方仰寧表示，依托咪酯易摻入電子煙，具「口味多樣、價格低廉、易於取得」等特性，吸食後恐導致肌肉失衡、出現「喪屍化」症狀，甚至引發呼吸衰竭或死亡，危害甚鉅。

方仰寧指出，在校園反毒方面，警方透過校警聯巡，每年聯合巡查768次，建立校園周邊熱點1529處，運用優勢警力進行淨化巡查做到零死角，並透過科技偵查向上溯源，瓦解社區供毒鏈。

在教育宣導部分，警方去年觸及近3萬名學生，盼能及早預警與輔導，提升法治觀念，今年目標提升至3萬5000人。

方仰寧說，市府也透過跨局處合作共同防制毒害，其中教育局負責校園情資反映與強化篩檢機制，並結合春暉專案及高風險學生輔導工作；社會局則提供涉毒少年家庭支持與功能補強，並銜接少年安置及保護性處遇措施。

此外衛生局提供藥癮戒治資源、治療追蹤，並加強電子煙違法販賣的稽查與處罰；少輔會則負責曝險少年司法前的緩衝與穩定機制，整合跨系統輔導與處遇資源。

方仰寧強調，在刑責方面，警方落實「成少共犯加重要件」，針對販賣毒品給未成年的成年藥頭，依法建請法院加重其刑至二分之一，以期發揮嚇阻效果，防止毒品氾濫。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市警局透過強化師生識毒能力等方式，防制毒品。圖／新北市警局提供
新北市警局透過強化師生識毒能力等方式，防制毒品。圖／新北市警局提供

新興毒品 方仰寧 校園

