新北一天抓20件毒駕 侯友宜痛批是「神智不清的殺人犯」

酒駕害人，毒後駕車更是要人命，過去因毒駕難即時檢測取締困難，新北市警察局去年11月20日導入「毒品唾液快篩」執法，截至去年底短短不到42天就查獲832件，換算一天查獲近20件毒駕，查扣車輛突破564輛快塞爆拖吊場。新北市長侯友宜今天在市政會議直言，毒駕就像神智不清的殺人犯開著殺人工具在街頭亂竄，市府持續跨局處聯合打擊，「絕不手軟」。

新北市警局長方仰寧今在市政會議專案報告指出，近年依托咪酯（喪屍煙彈）佔毒品案件比例急遽上升，從2024下半年佔比3.85％，2025年已暴增至全年31.16％。

方仰寧說，依托咪酯易摻入電子煙，具「口味多樣、便宜、易取得」特性，使用後會導致肌肉失衡呈現喪屍症狀，引起的毒駕案件，也在2024年7月、9月，帶走三重警分局厚德派出所警員與土城警分局清水派出所長。

當初依托咪酯在地方建議下，已改列為二級毒品，製造、販賣、運輸者刑責大幅加重最高無期徒刑，市府也透過毒品防治辦公室每月定期舉行會議擬定防制策略，以「阻斷供需、減少毒害」為方向，展開緝毒。

方仰寧說，新北市更導入新科技，在去年11月20日投入「毒品唾液快篩」執法，解決過去無法即時檢驗困境，投入執法至去年底，僅42天即查獲毒駕832件，占全年度取締總數1769件的47%。

經強力執法，新北去年11月20日至12月31日的交通事故件數為1667件，比前年同期1728件減少3.5％；死傷人數2228人，也比前年同期2371人降低6％，已經呈現效果。

方仰寧說，短期取締件數急劇上升，是強力執法的必然過程，中長期目標除持續取締斷源，各局處將持續合作宣導毒品危害，力保有效達成防制成果。

強力執法下，方仰寧也透露，毒駕移置保管車輛已達564輛，新北9處公有拖吊場幾乎滿載，另毒尿檢驗及唾液快篩量能短缺，需動用市府預備金並提競爭性需求，盼相關局處能協助尋找保管場地，並支持預算編列。

據了解，新北市一個月唾液試劑使用量約1000劑左右，一劑要價200元，一年粗估要240萬元左右，加上檢驗費，約要6000萬元。

侯友宜表示，警察同仁殉職犧牲仍歷歷在目，當初新北市在第一線執法過程中率先發現依托咪酯問題的嚴重性，並主動向中央反映，促成中央列為管制毒品，籲中央持續全力支持地方，在檢驗工具與執法量能給予更即時協助。

侯友宜也說，毒駕對市民安全的危害極高，就是「神智不清的殺人工具在道路上移動」，新北對毒駕「打擊絕不手軟」。取締後衍生的停車空間、車輛保管等問題，要求交通局等單位全力協助，「量能不怕增加，效率一定要提升」，且相關快篩試劑務必要充足，必要時可動用預備金支應，確保執法不中斷。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885