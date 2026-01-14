快訊

將成獨夫全斗煥第二？南韓尹錫悅被求處死刑仍無悔意

115學測整理包／倒數衝刺！注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

聽新聞
0:00 / 0:00

宜監亡命毒梟保外就醫落跑！北市警盤查贓車正巧逮逃犯

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭監獄驚傳受刑人脫逃！一名因毒品、竊盜案入獄的35歲黃姓受刑人，假借保外就醫名義脫逃長達一週，引發民眾恐慌。台北市文山一分局警方昨深夜執行巡邏勤務時，意外攔截一輛報案的失贓車並逮捕竊嫌，今天得知竟就是宜蘭監獄逃逸的黃姓嫌犯。

宜蘭監獄表示，黃姓受刑人（35歲，基隆人）因罹患重症，於去年10月7日核准保外就醫，在台北某醫院住院治療。然而，黃男在就醫期間多次違反保外醫治規定，矯正署於今年1月5日正式廢止其保外醫治資格。

獄方表示，當時黃男要求轉院治療，1月6日透過書函及 LINE通訊軟體明確告知他，必須於8日前往宜蘭地檢署報到返監。不料黃男從此失聯，既未現身報到也未回監，獄方9日函請地檢署依法發布通緝

此舉在網路社群引發熱議，有民眾指稱黃男具攻擊性且有車輛代步，質疑矯正署未第一時間公之於眾，讓民眾陷於危險。

黃男潛逃期間行蹤成謎，直到昨天晚間10時許，台北市文山一分局警方在路上發現一輛遭通報「侵佔失竊」的自小客車。警方攔下車輛查驗身分，原以為僅是單純的車輛糾紛，沒想到駕駛一查竟是這名全國通緝中的宜蘭監獄脫逃犯。

據了解，黃男當時所駕駛的車輛為其老闆所有，因黃男擅自開走不歸，老闆憤而報案。警方逮捕黃男時，不僅確認其逃犯身分，更在車內搜出毒品。

獄方指出，黃男先前並無脫逃紀錄，且案發前僅剩約 1 年刑期，但其在保外就醫期間脫逃、侵佔車輛並持有毒品的行為，已嚴重觸法，如今罪加一等，全案訊後依逃獄、毒品及侵佔等罪嫌移送地檢署偵辦。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

宜蘭監獄亡命毒梟保外就醫落跑，傳出具有攻擊性，台北市警方昨晚盤查贓車時，逮到逃犯。圖/讀者提供
宜蘭監獄亡命毒梟保外就醫落跑，傳出具有攻擊性，台北市警方昨晚盤查贓車時，逮到逃犯。圖/讀者提供

宜蘭 毒品 監獄 通緝

延伸閱讀

蔣萬安撒幣盼減緩校園行政大逃亡 教團支持籲減壓助第一線找回熱情

企圖載運逾700公斤高純度各級毒品闖關 南檢今起訴大陸4名漁民

搭配毒品唾液快篩 竹市警積極取締毒駕展成效

宜蘭監獄驚傳受刑人保外就醫住院趁機逃逸 一周前未返監報到

相關新聞

宜監亡命毒梟保外就醫落跑！北市警盤查贓車正巧逮逃犯

宜蘭監獄驚傳受刑人脫逃！一名因毒品、竊盜案入獄的35歲黃姓受刑人，假借保外就醫名義脫逃長達一週，引發民眾恐慌。台北市文山...

宜蘭監獄驚傳受刑人保外就醫住院趁機逃逸 一周前未返監報到

宜蘭監獄驚傳有受刑人疑似在保外就醫期間趁機逃逸，網友指稱此受刑人乃亡命之徒，具攻擊行為，提醒大家留意。宜蘭監獄今天證實此...

新北一天抓20件毒駕 侯友宜痛批是「神智不清的殺人犯」

酒駕害人，毒後駕車更是要人命，過去因毒駕難即時檢測取締困難，新北市警察局去年11月20日導入「毒品唾液快篩」執法，截至去...

企圖載運逾700公斤高純度各級毒品闖關 南檢今起訴大陸4名漁民

大陸籍孫姓船長去年9月3日駕駛柬埔寨籍漁船自泰國灣載運海洛因498塊、大麻399包等大批毒品逾700公斤，13日晚航行至...

搭配毒品唾液快篩 竹市警積極取締毒駕展成效

近年毒駕案件在全台各地造成多起重大傷亡事故，其危險性不亞於酒駕，宛如不定時炸彈在道路上流竄。新竹市警察局今指出，自去年9...

影／毒駕釀禍驚險瞬間！失控撞翻車 母牽2童驚險逃命

高雄市苓雅區昨天晚間發生驚險翻車事故，曾姓男子開轎車突然偏向，逆向衝對向車道，撞上路旁停放的小貨車，轎車瞬間翻覆、四輪朝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。