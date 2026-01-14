宜監亡命毒梟保外就醫落跑！北市警盤查贓車正巧逮逃犯

宜蘭監獄驚傳受刑人脫逃！一名因毒品、竊盜案入獄的35歲黃姓受刑人，假借保外就醫名義脫逃長達一週，引發民眾恐慌。台北市文山一分局警方昨深夜執行巡邏勤務時，意外攔截一輛報案的失贓車並逮捕竊嫌，今天得知竟就是宜蘭監獄逃逸的黃姓嫌犯。

宜蘭監獄表示，黃姓受刑人（35歲，基隆人）因罹患重症，於去年10月7日核准保外就醫，在台北某醫院住院治療。然而，黃男在就醫期間多次違反保外醫治規定，矯正署於今年1月5日正式廢止其保外醫治資格。

獄方表示，當時黃男要求轉院治療，1月6日透過書函及 LINE通訊軟體明確告知他，必須於8日前往宜蘭地檢署報到返監。不料黃男從此失聯，既未現身報到也未回監，獄方9日函請地檢署依法發布通緝。

此舉在網路社群引發熱議，有民眾指稱黃男具攻擊性且有車輛代步，質疑矯正署未第一時間公之於眾，讓民眾陷於危險。

黃男潛逃期間行蹤成謎，直到昨天晚間10時許，台北市文山一分局警方在路上發現一輛遭通報「侵佔失竊」的自小客車。警方攔下車輛查驗身分，原以為僅是單純的車輛糾紛，沒想到駕駛一查竟是這名全國通緝中的宜蘭監獄脫逃犯。

據了解，黃男當時所駕駛的車輛為其老闆所有，因黃男擅自開走不歸，老闆憤而報案。警方逮捕黃男時，不僅確認其逃犯身分，更在車內搜出毒品。

獄方指出，黃男先前並無脫逃紀錄，且案發前僅剩約 1 年刑期，但其在保外就醫期間脫逃、侵佔車輛並持有毒品的行為，已嚴重觸法，如今罪加一等，全案訊後依逃獄、毒品及侵佔等罪嫌移送地檢署偵辦。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885